AI工具助力 上海加速扶持「一人公司」創業

AI重點 文章重點整理： 重點一： 上海今年起加速推出扶持一人公司創業政策，帶動OPC熱潮再起。

上海今年起加速推出扶持一人公司創業政策，帶動OPC熱潮再起。 重點二： AI工具大幅降低創業門檻，讓個人可更容易解決生活中的真實需求。

AI工具大幅降低創業門檻，讓個人可更容易解決生活中的真實需求。 重點三：OPC創業內容多元，從求職培訓到寵物殯葬，顛覆傳統產品想像。

今年初以來，上海各區加速推出扶持一人公司（OPC）創業政策，十年前中國的「大眾創業、萬眾創新」似乎再度回潮，但這次內涵完全不同，在AI工具助力下，許多創業者正挖掘更多需求，回歸到以「人」為主，開發世界更多可能性。

近期關於OPC創業的線下實體沙龍聚會如雨後春筍般持續開辦，幾乎日日有聚會，多數聚會需要付費。為了解這些一人公司創業內容，本報記者也參與部分OPC主題聚會，原本設想這些創業項目可能會跟軟體或是高科技相關，但在聚會中發現，各OPC分享創業項目顛覆原本認知，他們多從事精美短小的項目，甚至多數都是服務型內容，並非實物。

一次創業小聚中，記者得知曾在大廠任職的Jason提供求職培訓，把大廠經驗變成素材庫，希望為社會上有需求的人帶來幫助；擔任過六年舞蹈老師的Lily，正在研發解決女性壓力的服務產品；此前從事銷售經理的May，因為具備擅長說服人的能力，正在做線上英語培訓；從事快消品經理的Jeff，他在創業兼職做堪輿師，提供看風水的服務；創業者花花則提供寵物殯葬服務等。

聚會中大家提出的服務五花八門，很多甚至不是過去認知可賣錢的「產品」，但透過他們的試驗，發現社會上對這些服務確實是有需求。

今年4月，「一席×通義實驗室」舉辦「AI熱浪中的每個『我』」演講活動，許多案例分享如何運用AI解決真實問題，比如鄭州輕工業大學機械工程系大四學生范文涵是慢性病患者家屬，十幾年間跑遍十幾家醫院，每次換院都要口頭複述冗長病史。因此她基於阿里的Qwen3-VL的多模態能力開發了「Aura」智能健康助手，拍照上傳化驗單即可生成病程時間表和就診簡報。

上海交通大學國際與公共事務學院教授賈開向本報分析，AI大量降低創業門檻。每個人在生活中遇到問題，透過OPC跟AI助力，可實現原來想做但可能做不到的事。跟十年前的「大眾創業、萬眾創新」，精神上可能是一致的，只是現在環境不同。這些項目不一定把它當成創業，而是在解決生活中各方面問題。