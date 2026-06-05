AI工具助力 上海加速扶持「一人公司」創業
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今年初以來，上海各區加速推出扶持一人公司（OPC）創業政策，十年前中國的「大眾創業、萬眾創新」似乎再度回潮，但這次內涵完全不同，在AI工具助力下，許多創業者正挖掘更多需求，回歸到以「人」為主，開發世界更多可能性。
近期關於OPC創業的線下實體沙龍聚會如雨後春筍般持續開辦，幾乎日日有聚會，多數聚會需要付費。為了解這些一人公司創業內容，本報記者也參與部分OPC主題聚會，原本設想這些創業項目可能會跟軟體或是高科技相關，但在聚會中發現，各OPC分享創業項目顛覆原本認知，他們多從事精美短小的項目，甚至多數都是服務型內容，並非實物。
一次創業小聚中，記者得知曾在大廠任職的Jason提供求職培訓，把大廠經驗變成素材庫，希望為社會上有需求的人帶來幫助；擔任過六年舞蹈老師的Lily，正在研發解決女性壓力的服務產品；此前從事銷售經理的May，因為具備擅長說服人的能力，正在做線上英語培訓；從事快消品經理的Jeff，他在創業兼職做堪輿師，提供看風水的服務；創業者花花則提供寵物殯葬服務等。
聚會中大家提出的服務五花八門，很多甚至不是過去認知可賣錢的「產品」，但透過他們的試驗，發現社會上對這些服務確實是有需求。
今年4月，「一席×通義實驗室」舉辦「AI熱浪中的每個『我』」演講活動，許多案例分享如何運用AI解決真實問題，比如鄭州輕工業大學機械工程系大四學生范文涵是慢性病患者家屬，十幾年間跑遍十幾家醫院，每次換院都要口頭複述冗長病史。因此她基於阿里的Qwen3-VL的多模態能力開發了「Aura」智能健康助手，拍照上傳化驗單即可生成病程時間表和就診簡報。
上海交通大學國際與公共事務學院教授賈開向本報分析，AI大量降低創業門檻。每個人在生活中遇到問題，透過OPC跟AI助力，可實現原來想做但可能做不到的事。跟十年前的「大眾創業、萬眾創新」，精神上可能是一致的，只是現在環境不同。這些項目不一定把它當成創業，而是在解決生活中各方面問題。
今年初以來，上海各區陸續推出扶持一人公司政策，加上AI工具普及，使個人創業成本與技術門檻明顯下降，因而帶動OPC創業與交流活動快速增加。 這些項目多半不是高科技產品，而是精巧的服務型內容，例如求職培訓、壓力紓解、線上英語、看風水與寵物殯葬等，重點在於滿足具體需求。 AI讓創業者能更快整理資料、設計服務與驗證需求，也幫助學生與個人把生活痛點轉為產品，例如將病歷拍照後生成就診簡報，提升創業可行性。
精華 FAQ
今年初以來，上海各區陸續推出扶持一人公司政策，加上AI工具普及，使個人創業成本與技術門檻明顯下降，因而帶動OPC創業與交流活動快速增加。
這些項目多半不是高科技產品，而是精巧的服務型內容，例如求職培訓、壓力紓解、線上英語、看風水與寵物殯葬等，重點在於滿足具體需求。
AI讓創業者能更快整理資料、設計服務與驗證需求，也幫助學生與個人把生活痛點轉為產品，例如將病歷拍照後生成就診簡報，提升創業可行性。
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