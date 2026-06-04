11年前30萬買天價手機 北京網友後悔：若買黃金 翻5倍

奢華手機VERTU。(取材自IT之家)

11年前豪擲近30萬元(人民幣，約4.4萬美元)買下一支鑲鑽手機，如今卻連訊號都接不到。北京網友「赫兢棘」近日翻出這支曾經的VERTU（緯圖）手機，已經無法使用的手機成了電子磚頭，只能當擺設收藏。他受訪時直言懊悔：「若當年這29萬7買成黃金，早就翻五倍了。」

IT之家報導，該網友2日發布影片，展示這支2015年入手的VERTU Signature鑲鑽頂配款手機，並提到目前已無法正常使用。他透露，當年手機價格為29.7萬元，另購保護套花費4萬元，總支出超過33萬元。影片曝光後引發討論，不少人關注這類「奢華科技品」的使用壽命。

資料顯示，該機型於2014年發布，由英國工匠手工打造，藍寶石屏幕、紅寶石軸承按鍵搭配天然貝母鑲鑽機身，並主打24小時私人管家服務，曾是高端消費象徵。

然而，這款手機僅支援2G網路，隨著通訊技術升級逐漸被淘汰。中國自2021年起推動2G、3G退網，至2025年各地2G基站陸續關停，使相關設備幾乎失去通訊功能。

報導指出，有網友算了一筆手機價格的落差帳。以2015年約每克280元的金價 計算，29.7萬元可購得約1060克黃金；而2026年金價已接近每克960元，對應價值逼近102萬元(約15萬美元)。相較之下，這款手機在二手市場幾乎無人問津，功能與價值雙雙歸零。

公開資料顯示，VERTU品牌由Nokia創立，主打奢華定位，但於2017年宣告破產。如今，這支手機從「身份象徵」變成「電子擺件」。

AI摘要 文章摘要整理： 北京網友回顧11年前花近30萬元購買的VERTU鑽石手機，如今因2G退網成為無法通訊的擺設，並感嘆若改買黃金早已翻倍增值。