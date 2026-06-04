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不想上班…小伙辭職上武當山當道士 8個月為何下山了？

中國新聞組／北京4日電
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在山上的李闖。(取材自紅星新聞)
在山上的李闖。(取材自紅星新聞)

李闖是一家學術出版社的編輯，在他因為加班、 失眠、胸悶被確診為焦慮症後，他做了「辭職，上武當山」的決定。原想遠離塵囂，告別職場壓力。沒想到他在上山有掃不完的垃圾，還要應對遊客各種「作妖」行為。道士生活一樣要打卡、值班、寫年結總結。8個月後，辭職上山的李闖還是選擇下山了。他將這段經歷寫成書，並重回高考考場決定學醫。

紅星新聞報導，成為義工的李闖被分配到太和宮。每天早晨六點的早齋，5點50分就得起床。洗漱、打飯、吃早餐，七點之前結束。隨後，道長們前往各自值守的殿堂，上香燭、泡供茶、打掃衛生，為一天的遊客接待工作做準備。工人師父則開始清掃山路、廣場和衛生間。

上崗第一天，道長告訴他：「在這裡，你可以見識世間百態」。負責打掃的他，首先就見識到遊客亂丟垃圾的功力，風大時，他得滿山追逐亂飛的塑膠袋，甚至不得不跟在那些正在爬山的遊客屁股後面打掃。

還有聽信了旅遊博主的宣傳，要在屋簷下小刀劃「找金磚」的遊客；還有圍著金殿繞圈摳土加水喝；還有人毀樹拔草、點火、隨地「放水」。李闖把這些行為形容為「五行作妖」，簡直占齊了陰陽金木水火土。

香灰也成了另一種目標。有人踩著功德箱從香爐裡「抓一把」，在神仙眼皮底下偷東西。還有人繞著金殿狂奔後往地上撒粉，認真解釋「我是在拯救蒼生」；也有遊客要求李闖「打自己一頓」來加持治病。

面對遊客層出不窮的「作妖」行為，李闖常常氣得不行，他認為每個人都應該遵守秩序和規則，做對的事，讓事情成為它本來應該有的樣子。

但身經百戰的道長們，卻顯得非常淡定。雖然主要不想吃「被投訴」的虧，但他們也很豁達的表示「你讓他鬧，鬧完心裡就痛快了，沒點事的人怎麼會來燒香呢？」

報導指出，上山之後，李闖逐漸意識到一個事實，原來修行並不比在世俗生活中容易。

三個人一間的義工宿舍裡沒有「詩與遠方」，發黃的牆壁，漏風的門窗。冬天最冷的時候，晾在床邊的襪子都會結冰。坐在屋裡，李闖經常被凍得上下牙直打架。

他也發現，山上並非沒有職場壓力，道長們要每天打卡上班，每月查考勤，甚至還不是雙休，所有人得做六休一。

在山上待了8個月後，李闖最終離開武當山。他把這段經歷寫成書，也決定在時隔18年，重新回到高考考場。

圖為義工宿舍。(取材自紅星新聞)
圖為義工宿舍。(取材自紅星新聞)

李闖拍攝的夕陽。(取材自紅星新聞)
李闖拍攝的夕陽。(取材自紅星新聞)

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