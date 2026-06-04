川小伙帶8個宇樹機器人上美國達人秀 4評委一致給「YES」

26歲中國四川舞者吳宇飛帶領8台人形機器人登場跳舞。(取材自快科技)

當地時間2日晚間，美國綜藝節目「美國達人秀」(America's Got Talent)第21季舞台上燈光亮起，26歲中國四川舞者吳宇飛帶領8台人形機器人整齊登場，隨著音樂「Abracadabra」響起，九位「舞者」完成高密度同步編排，列隊、轉身、踏步幾乎零延遲銜接，流暢節奏讓現場觀眾驚呼並起立鼓掌，四位評委最終一致給出「YES」全票通過。

快科技報導，整場表演中，吳宇飛與8台宇樹人形機器人同台共舞，動作從基礎列隊切換到群體變換隊形，再到同步擺臂與定點定格，始終保持一致節拍與空間距離。機器人全程無錯位、無停頓，與音樂節奏高度貼合，形成極具衝擊力的視覺畫面。

評委西蒙·考威爾(Simon Cowell)形容表演「瘋狂但無比精彩」，梅爾B(Mel B)則指出機器人動作精準度甚至超越人類舞者，稱其兼具科技與舞台藝術感。現場觀眾持續掌聲不斷。

據節目畫面，本次登台的機器人來自杭州宇樹科技，採用自研運動控制與編隊協同技術，在多機同步動作中保持一致性與穩定性，整體表現平穩完成演出。

最終，吳宇飛與8台機器人順利獲得四位評委全票「YES」，晉級下一輪賽程。

美國達人秀評委對表演稱讚不已。(取材自快科技)