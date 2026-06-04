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全球首例／荔枝×龍眼生下「懷石」寶寶 甜度高、香氣濃

中國新聞組／北京4日電
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廣東省農業科學院近日宣布，全球首株以荔枝為母本、龍眼為父本雜交培育成功的荔枝樹今...
廣東省農業科學院近日宣布，全球首株以荔枝為母本、龍眼為父本雜交培育成功的荔枝樹今年首度結果。（取材自廣州日報）

廣東省農業科學院近日宣布，全球首株以荔枝為母本、龍眼為父本雜交培育成功的荔枝樹今年首度結果，象徵荔枝與龍眼屬間生殖隔離實現雙向突破，為木本果樹育種帶來重要進展。「荔枝和龍眼有寶寶了」的話題，衝上微博熱搜。

廣州日報報導，研究團隊6月2日在廣州天河區國家荔枝種質資源圃展示這株特殊荔枝樹。廣東省農業科學院果樹研究所研究人員史發超表示，「這是全球首棵以荔枝為母本、龍眼為父本雜交成功的荔枝樹，今年首次掛果」。

荔枝與龍眼同屬無患子科，但分屬不同屬別，天然情況下存在生殖隔離。2015年，廣東省農業科學院研究團隊以晚熟荔枝品種「懷枝」為母本、「石硤」龍眼為父本進行跨屬雜交試驗。研究人員透過特殊授粉技術，成功取得雜交種子，並培育出後代植株。史發超指出，眼前這棵樹正是當年雜交後代中首株結果的植株。

研究團隊表示，這次結果帶來意外驚喜。雖然兩個親本均屬晚熟品種，但其後代卻展現早熟特性，並於今年5月中旬成熟。果實具有果肉爽脆、甜度高且香氣濃郁等特徵，相較於同熟期的「三月紅」、「桂花香」等早熟荔枝品種更具優勢，有望改善優質早熟荔枝種質不足的情況。

研究團隊已將這一新品種暫定名為「懷石」，名稱取自母本「懷枝」與父本「石硤」各一字。

廣東省農業科學院近日宣布，全球首株以荔枝為母本、龍眼為父本雜交培育成功的荔枝樹今...
廣東省農業科學院近日宣布，全球首株以荔枝為母本、龍眼為父本雜交培育成功的荔枝樹今年首度結果。（取材自廣州日報）

事實上，2022年華南農業大學已成功培育全球首個以龍眼為母本、荔枝為父本的龍眼新品種「脆蜜」。此次「懷石」成功結果，代表以荔枝為母本的雜交方向同樣取得成果，顯示荔枝與龍眼的屬間生殖隔離已完成雙向突破。

這項成果背後的重要支撐，來自被譽為全球最大荔枝活體基因庫的國家荔枝種質資源圃。該資源圃歷經60多年蒐集與保存，目前擁有700多份荔枝種質資源，涵蓋部分已在市場消失的地方品種及海外品種，是全球規模最大、遺傳多樣性最豐富的荔枝種質保存基地。

資源圃執行主任嚴倩表示，保存種質只是工作的一部分，最終目標仍是培育更多優質新品種。目前園區已建立包含52萬多份雜交後代的育種材料庫，其中超過4000株已開花結果，並篩選出300多份優良單株，「仙進奉」、「鳳山紅燈籠」等多個市場主流新品種皆誕生於此。

目前「懷石」仍處於品種比較試驗階段，預計還需5至6年才能正式推向市場。

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