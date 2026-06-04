「耿同學」打假掀高潮 北大教授饒毅：學術不端創紀錄

中國學術圈打假近日因「耿同學」再掀高潮，著名生物學家、北京大學終身講席教授饒毅5月一段講座影片熱傳，他提到，中國在科學論文數量上已穩居世界前兩名，發展速度創造世界歷史紀錄，但不幸的是，在學術不端方面同樣創造世界紀錄。

綜合媒體報導，饒毅5月11日「東方理工大講堂」科技系列講座發表《中國科學何處去》演講，這場講座既有對中國科研發展20餘年歷程的親歷回望，也有著對行業積弊的犀利直言，迅速引發學界、教育界的廣泛熱議與深度思考。

影片中，饒毅指出，中國學術不端創紀錄，不僅是因為中國科研體量大導致違規絕對數量多，更在於不端的「實際比例」在世界上也是空前。回顧歷史，英法百年前僅有少量學術不端，且皆成歷史醜聞，美國在科學上升期也未出現大規模舞弊。

饒毅警告，中國幾乎很少對學術不端有懲罰，老師若帶領學生舞弊，其畢業後步入社會將對國家各行各業造成更深遠的危害，後果遠超對科學本身的損害。他呼籲各大高校及國家機關採取更嚴格的監管與懲治措施。

饒毅是北京大學終身講席教授，中國「千人計畫」發起人之一。他曾公開建言改革中國科技體制，建議中國科技部只管政策，不管經費。