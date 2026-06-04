自證沒用AI 畢業生「改爛」論文：爛到AI都模仿不來

中國長期存在論文代寫灰色產業鏈，如今運用AI科技，雖號稱效率提升，卻衍生多項弊端。（取自央視財經）

目前正值中國各大學陸續進行畢業前論文答辯期，為防止學生濫用AI（人工智能 ）工具直接代寫論文，多校近日紛紛對本科生畢業論文的「AI特徵率」作出規定，並引入AIGC（人工智慧 生成內容）檢測。但這項檢測規定近日引來許多準畢業生哀號，因為他們的手搓論文硬是被AIGC判定為疑似AI生成，讓他們被迫絞盡腦汁與AI「鬥智」，包括不惜把論文「改爛」，甚至用AI去降低AIGC率，藉「以AI攻AI」的荒誕操作，達到畢業要求。

「沒想到我的論文到底是不是我自己寫的，還得算法說了才算」。潮新聞報導，最近各大學正陸續進行論文答辯，社交媒體上，不少大四學生卻紛紛表示：有人手搓的論文，被AIGC判定為60%的內容由AI完成；有人同一篇論文在不同AIGC檢測平台測出來的結果相差幾十個百分點。

從去年開始，AIGC檢測被愈來愈多高校引入到畢業論文的審核環節中，各校設定的AI生成內容占比上限從15%到40%不等。然而，AIGC檢測邏輯也有一定的局限性，問題在於，學術論文本身就有高度規範化的寫作要求，其句式結構、術語密度、邏輯銜接恰恰與AI生成文本的特徵高度重合，誤判也就在所難免。

浙江科技大學人工智能專業大四學生吳俊緯就遇到了「烏龍」。「我的整篇畢業論文都是自己手搓的，但維普卻判定有60%的AI生成內容」，吳俊緯花了好幾天不斷調整論文的文字表述，才被維普判定為AI生成內容不足10%。吳俊緯發現，那些被檢測系統「標紅」的段落，往往是自己寫得最規範、最學術化的部分，而他把自己的畢業論文分別放到不同的檢測系統裡，判定結論還大相逕庭。

有一些同學乾脆選擇「反向操作」。有學生在社交平台上分享了自己的「降AI率」實戰筆記：把「本研究採用」改成「我用」，把「旨在」改成「想」。還有人發現，在段落末尾加一句看似多餘的個人感受，比如「這個數據還挺有意思的」，系統就會把整段判定為人類寫作；更有學生為了順利畢業，不得不用AI去降低AIGC率。

「我現在只求我的論文寫得爛一點，爛到AI都模仿不來。」在社交平台上，這句自嘲獲得了高讚共鳴。

第一財經引述復旦大學生命科學學院教授趙斌表示，高校不應盲目設定AIGC檢測紅線，而應明確學生作為AI工具使用第一責任人的邊界。