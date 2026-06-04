我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新墨州核武實驗室女員工失蹤1年成白骨 遺體旁留一把槍

科威特機場遇襲恐怖瞬間曝 火球吞沒航廈 慘被轟出大洞

繼稻城亞丁後 神農架也爆圈路收費 遊客被迫多繞百里路

中國新聞組╱北京4日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
神農架一景區被指「圈路收費」。圖為景區入口。（取材自神旅集團官微）
神農架一景區被指「圈路收費」。圖為景區入口。（取材自神旅集團官微）

四川稻城亞丁景區涉及違規封堵公路收費、限制社會車輛通行等問題引發社會廣泛關注；無獨有偶，著名的湖北神農架也存在類似情況，不少民眾指出，G347國道神農頂段被景區截斷，更有人被迫繞路上百公里。湖北神農旅遊投資集團3日公開道歉，宣布過境車輛全天候無條件自由通行，並配合相關部門調查；湖北省交通運輸廳表示，已針對相關情況介入調查。

中國交通廣播報導，作為夏季避暑勝地，神農架每年吸引大量遊客。然而，武漢市民朱先生的暑期出行，卻因道路通行問題而倍感困擾。往年他與家人前往大九湖、神農頂等景區遊玩，均按規定購買景交車票；今年受朋友邀請，他需自駕從坪阡古鎮前往松柏鎮，出發前，他通過電子地圖規畫路線，顯示沿347國道、畫廊路行駛，全程111公里，耗時約2小時27分即可到達。

然而，當他駕車行至神農頂景區大門時卻被攔下，景區職員聲稱「進景區需購買門票」，朱先生反覆向工作人員解釋，自己僅需借道國道前往松柏鎮辦事，並非進入景區遊覽，仍未獲放行，並告知需繞行其他道路。

無奈之下，朱先生只得改走縣道，最終行駛233公里、耗時4.5小時抵達松柏鎮，遠超最初導航軟件給出的111公里、耗時約2小時27分，「兩個多小時的路硬是走了四個半小時」。

針對「外地車牌購票方可通行」的說法，神農架林區委宣傳部表示，外地車過境景區是沒有問題的，可能職員與民眾溝通存在問題，「朱先生遇到的情況可能個別存在，絕大部分是不存在的」。

北京律師朱科表示，景區不僅無權在國道收費，且無權攔停車輛要求過境登記或限時通過；景區亦不得將公共通行國道納入門票捆綁收費，不能以「不買票就斷路」的方式強制消費。

湖北神農旅遊投資集團有限公司3日發布關於神農頂景區過境車輛通行的說明，「我們誠懇表示歉意，對過境車輛實行全天候無條件自由通行。我們將積極接受社會各界監督，全力配合相關部門進行調查核實」。湖北省交通運輸廳工作人員則表示，該廳相關處室已介入調查。

遊客控訴繞路百里，2.5小時路程變4.5小時。（取材自澎湃新聞）
遊客控訴繞路百里，2.5小時路程變4.5小時。（取材自澎湃新聞）

武漢

上一則

錢哪來? 退休公職夫妻鬧離婚 互揭上億財產線索…慘了

下一則

今年高考戰歌 古詩文「琵琶行」出圈 喚醒網友青春記憶

延伸閱讀

稻城亞丁景區又惹風波 疑截斷40公里省道收「買路財」

稻城亞丁景區又惹風波 疑截斷40公里省道收「買路財」
四川稻城亞丁景區圈省道38公里收費 車票年收破億

四川稻城亞丁景區圈省道38公里收費 車票年收破億
四川稻城亞丁景區遭指省道納收費範圍 當地官方介入叫停

四川稻城亞丁景區遭指省道納收費範圍 當地官方介入叫停
「買路財」風波延燒 稻城亞丁景區停收擺渡車費用

「買路財」風波延燒 稻城亞丁景區停收擺渡車費用

熱門新聞

涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
一輛在英國展示的比亞迪電車。(路透)

中國汽車進軍全球 水土不服引發負評

2026-05-30 14:18
中國科學家達博近日帶領整支核心研發團隊回國，加盟中科大擔任講席教授。(取材自游俠網)

85後半導體專家達博辭日職返中 分析：北京搶情報、人才取得勝利

2026-06-01 21:07
中方疑似派出隱藏身分的解放軍情報人員裝扮成國宴服務生，利用貼身端茶倒水的機會進行近距離監控。（截圖自Ｘ平台）

川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物

2026-05-21 09:30
37歲企業董事長、雲聯車隊車手張秀軍26日發生意外離世。（取材自澎湃新聞）

受困1小時才被發現 中國37歲董事長張秀軍拉力賽意外離世

2026-05-29 22:20
號稱每秒可擊落30多隻蚊子的「激光滅蚊神器」在海外爆單。（取材自封面新聞）

「激光滅蚊神器」每秒射30隻 眾籌250萬美元 海外爆單

2026-05-28 06:30

超人氣

更多 >
內衣縫現鈔 雙層褲藏錢 華府出境旅客鉅款闖關全遭沒收

內衣縫現鈔 雙層褲藏錢 華府出境旅客鉅款闖關全遭沒收
天外飛來橫財 男子1夜成世界巨富 但生活從彩色變黑白

天外飛來橫財 男子1夜成世界巨富 但生活從彩色變黑白
預產期前20天痛失愛女…女星三度流產 老公又罹甲狀腺癌

預產期前20天痛失愛女…女星三度流產 老公又罹甲狀腺癌
社安基金七年內用光 2032年每月福利平均少500元

社安基金七年內用光 2032年每月福利平均少500元
好市多這款新零食 輕鬆增加蛋白質攝取量

好市多這款新零食 輕鬆增加蛋白質攝取量