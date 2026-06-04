繼稻城亞丁後 神農架也爆圈路收費 遊客被迫多繞百里路

神農架一景區被指「圈路收費」。圖為景區入口。（取材自神旅集團官微）

四川稻城亞丁景區涉及違規封堵公路收費、限制社會車輛通行等問題引發社會廣泛關注；無獨有偶，著名的湖北神農架也存在類似情況，不少民眾指出，G347國道神農頂段被景區截斷，更有人被迫繞路上百公里。湖北神農旅遊投資集團3日公開道歉，宣布過境車輛全天候無條件自由通行，並配合相關部門調查；湖北省交通運輸廳表示，已針對相關情況介入調查。

中國交通廣播報導，作為夏季避暑勝地，神農架每年吸引大量遊客。然而，武漢 市民朱先生的暑期出行，卻因道路通行問題而倍感困擾。往年他與家人前往大九湖、神農頂等景區遊玩，均按規定購買景交車票；今年受朋友邀請，他需自駕從坪阡古鎮前往松柏鎮，出發前，他通過電子地圖規畫路線，顯示沿347國道、畫廊路行駛，全程111公里，耗時約2小時27分即可到達。

然而，當他駕車行至神農頂景區大門時卻被攔下，景區職員聲稱「進景區需購買門票」，朱先生反覆向工作人員解釋，自己僅需借道國道前往松柏鎮辦事，並非進入景區遊覽，仍未獲放行，並告知需繞行其他道路。

無奈之下，朱先生只得改走縣道，最終行駛233公里、耗時4.5小時抵達松柏鎮，遠超最初導航軟件給出的111公里、耗時約2小時27分，「兩個多小時的路硬是走了四個半小時」。

針對「外地車牌購票方可通行」的說法，神農架林區委宣傳部表示，外地車過境景區是沒有問題的，可能職員與民眾溝通存在問題，「朱先生遇到的情況可能個別存在，絕大部分是不存在的」。

北京律師朱科表示，景區不僅無權在國道收費，且無權攔停車輛要求過境登記或限時通過；景區亦不得將公共通行國道納入門票捆綁收費，不能以「不買票就斷路」的方式強制消費。

湖北神農旅遊投資集團有限公司3日發布關於神農頂景區過境車輛通行的說明，「我們誠懇表示歉意，對過境車輛實行全天候無條件自由通行。我們將積極接受社會各界監督，全力配合相關部門進行調查核實」。湖北省交通運輸廳工作人員則表示，該廳相關處室已介入調查。