我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新墨州核武實驗室女員工失蹤1年成白骨 遺體旁留一把槍

科威特機場遇襲恐怖瞬間曝 火球吞沒航廈 慘被轟出大洞

今年高考戰歌 古詩文「琵琶行」出圈 喚醒網友青春記憶

中國新聞組╱北京4日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
《琵琶行》成高考戰歌。(視頻截圖）
《琵琶行》成高考戰歌。(視頻截圖）

每到高考季，總會有一首歌意外出圈，今年在朋友圈刷屏的，正是當年早讀時反覆背誦、考場上一次次默寫，早已刻進青春記憶裡的高中古詩文《琵琶行》，誰也沒想到，它會以歌曲的形式再次翻紅，喚醒無數網友的青春記憶。

九派娛樂報導，中國高考開跑，每年網路上都會有一首熱門歌曲，2025年是《我們的明天》，2024年是《冬眠》等，它們被網友稱為「高考進行曲」，歌曲喚起的，不僅是關於高考的記憶，更是那段再也回不去的年少時光。

熱門歌曲層出不窮，為何今年《琵琶行》能強勢出圈？許多網友表示，它道出了藏在心底的懷念與遺憾。

「夜深忽夢少年事，夢啼妝淚紅闌乾。」千年前，白居易寫下的感慨，或許未曾想到，有一天會成為無數人在深夜與自己和解時的情感寄託。有人在深夜聽到這首歌，想起高三宿舍裡那盞遲遲未熄的燈；有人在路上聽見熟悉的旋律，忽然想起全班齊聲背誦「大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私語」的場景。

《琵琶行》本就是一場跨越歲月的回望：琵琶女追憶昔日風華，白居易懷念長安歲月；而今天，許多人在歌聲中回望那個伏案刷題的自己，那個曾以為高考就是人生最大難題的自己，以及那個與同窗談笑風生、無憂無慮的自己。

另據封面新聞報導，高考來臨，不光是考生們在做最後衝刺，家長們也開始忙著準備各種「好彩頭」。旗袍、向日葵、定勝糕……，這些原本普通的商品，因為諧音或好寓意，搖身一變成了高考季的爆款搶手貨。向日葵承載著「一舉奪魁」的祝福；旗袍寄託著「旗開得勝」的期盼。

高考「彩頭經濟」正悄然升溫，成都春熙路一家旗袍店店主表示，最近來購買送考旗袍的家長很多，銷量一周內暴漲五倍，甚至有人提前一個多月訂製，家長大多偏好竹子圖案。高三家長李女士表示，「我買了三件旗袍，高考期間每天都穿不一樣的款式」，她還說，雖然考試憑的是實力，這樣做不會對孩子成績有根本性影響，但作為家長，在重要日子也想給孩子討個好彩頭。

送考旗袍銷量一周暴漲五倍。(取材自封面新聞)
送考旗袍銷量一周暴漲五倍。(取材自封面新聞)

送考旗袍銷量一周暴漲五倍。(取材自封面新聞)
送考旗袍銷量一周暴漲五倍。(取材自封面新聞)

高考

上一則

繼稻城亞丁後 神農架也爆圈路收費 遊客被迫多繞百里路

下一則

中國高考人數連2年下滑 背後3大原因 多地嚴防AI眼鏡作弊

延伸閱讀

集體痛哭…河南1校成人禮「十跪爹娘」 挨轟煽情又花錢

集體痛哭…河南1校成人禮「十跪爹娘」 挨轟煽情又花錢
「鞠萍姐姐」六一兒童節退休 網嘆：我的童年結束了

「鞠萍姐姐」六一兒童節退休 網嘆：我的童年結束了

防AI眼鏡作弊 中國高考要求「戴眼鏡考生」入場前查驗

防AI眼鏡作弊 中國高考要求「戴眼鏡考生」入場前查驗
小孩哥吸粉600萬 背後有個「擺爛媽」

小孩哥吸粉600萬 背後有個「擺爛媽」

熱門新聞

涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
一輛在英國展示的比亞迪電車。(路透)

中國汽車進軍全球 水土不服引發負評

2026-05-30 14:18
中國科學家達博近日帶領整支核心研發團隊回國，加盟中科大擔任講席教授。(取材自游俠網)

85後半導體專家達博辭日職返中 分析：北京搶情報、人才取得勝利

2026-06-01 21:07
中方疑似派出隱藏身分的解放軍情報人員裝扮成國宴服務生，利用貼身端茶倒水的機會進行近距離監控。（截圖自Ｘ平台）

川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物

2026-05-21 09:30
37歲企業董事長、雲聯車隊車手張秀軍26日發生意外離世。（取材自澎湃新聞）

受困1小時才被發現 中國37歲董事長張秀軍拉力賽意外離世

2026-05-29 22:20
號稱每秒可擊落30多隻蚊子的「激光滅蚊神器」在海外爆單。（取材自封面新聞）

「激光滅蚊神器」每秒射30隻 眾籌250萬美元 海外爆單

2026-05-28 06:30

超人氣

更多 >
內衣縫現鈔 雙層褲藏錢 華府出境旅客鉅款闖關全遭沒收

內衣縫現鈔 雙層褲藏錢 華府出境旅客鉅款闖關全遭沒收
天外飛來橫財 男子1夜成世界巨富 但生活從彩色變黑白

天外飛來橫財 男子1夜成世界巨富 但生活從彩色變黑白
預產期前20天痛失愛女…女星三度流產 老公又罹甲狀腺癌

預產期前20天痛失愛女…女星三度流產 老公又罹甲狀腺癌
社安基金七年內用光 2032年每月福利平均少500元

社安基金七年內用光 2032年每月福利平均少500元
好市多這款新零食 輕鬆增加蛋白質攝取量

好市多這款新零食 輕鬆增加蛋白質攝取量