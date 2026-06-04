今年高考戰歌 古詩文「琵琶行」出圈 喚醒網友青春記憶

《琵琶行》成高考戰歌。(視頻截圖）

每到高考 季，總會有一首歌意外出圈，今年在朋友圈刷屏的，正是當年早讀時反覆背誦、考場上一次次默寫，早已刻進青春記憶裡的高中古詩文《琵琶行》，誰也沒想到，它會以歌曲的形式再次翻紅，喚醒無數網友的青春記憶。

九派娛樂報導，中國高考開跑，每年網路上都會有一首熱門歌曲，2025年是《我們的明天》，2024年是《冬眠》等，它們被網友稱為「高考進行曲」，歌曲喚起的，不僅是關於高考的記憶，更是那段再也回不去的年少時光。

熱門歌曲層出不窮，為何今年《琵琶行》能強勢出圈？許多網友表示，它道出了藏在心底的懷念與遺憾。

「夜深忽夢少年事，夢啼妝淚紅闌乾。」千年前，白居易寫下的感慨，或許未曾想到，有一天會成為無數人在深夜與自己和解時的情感寄託。有人在深夜聽到這首歌，想起高三宿舍裡那盞遲遲未熄的燈；有人在路上聽見熟悉的旋律，忽然想起全班齊聲背誦「大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私語」的場景。

《琵琶行》本就是一場跨越歲月的回望：琵琶女追憶昔日風華，白居易懷念長安歲月；而今天，許多人在歌聲中回望那個伏案刷題的自己，那個曾以為高考就是人生最大難題的自己，以及那個與同窗談笑風生、無憂無慮的自己。

另據封面新聞報導，高考來臨，不光是考生們在做最後衝刺，家長們也開始忙著準備各種「好彩頭」。旗袍、向日葵、定勝糕……，這些原本普通的商品，因為諧音或好寓意，搖身一變成了高考季的爆款搶手貨。向日葵承載著「一舉奪魁」的祝福；旗袍寄託著「旗開得勝」的期盼。

高考「彩頭經濟」正悄然升溫，成都春熙路一家旗袍店店主表示，最近來購買送考旗袍的家長很多，銷量一周內暴漲五倍，甚至有人提前一個多月訂製，家長大多偏好竹子圖案。高三家長李女士表示，「我買了三件旗袍，高考期間每天都穿不一樣的款式」，她還說，雖然考試憑的是實力，這樣做不會對孩子成績有根本性影響，但作為家長，在重要日子也想給孩子討個好彩頭。

送考旗袍銷量一周暴漲五倍。(取材自封面新聞)