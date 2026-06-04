平陸運河通航後 物流成本降3成 激活西南「向海經濟」

廣西平陸運河馬道樞紐充水現場。（新華社）

長期以來，西南地區貨物出海只能沿西江向東繞行珠三角，雲貴川渝礦產、農產要多走數百公里水路，高昂運費長期制約特色產業出海競爭力。平陸運河通航後，5000噸級江海船可從南寧直抵欽州港，大宗鋁土礦每噸運費省下30元人民幣，生鮮果蔬3天直達東南亞 ，徹底打破傳統出海桎梏。

綜合文匯報、大公報報導，「雲貴川貨物不用再繞行珠江出海，航程壓縮560公里，從根源優化了西南地區對接東盟的跨境物流鏈條。」廣西社會科學院社會學研究所所長姚華表示，航程縮短、物流成本下降18%至30%，不僅意味著運輸效率提升，更將從根本上重塑西南地區的物流路徑和貿易格局。

北京師範大學一帶一路學院智庫首席專家萬喆表示，平陸運河通航以後，就把五、六百公里的彎路變成了通途，運輸時間從周際周轉到了日際直達，時效實現了質的飛躍。過去廣西沃柑等等生鮮農產品繞道廣州港出口東南亞，全程大概要半個月，有極高的生鮮損耗。大宗貨物要經過珠三角港口二次中轉的話，裝卸待港環節就多，運輸周期波動就大，現在南寧到欽州港的水路運輸時間壓縮到一天以內。廣西生鮮農產品經過運河出海，三天內就可以抵達東南亞核心市場，江海直達模式就實現了內河港、海外港的無縫銜接。

物流通道的變化，也正在吸引產業提前布局。目前，平陸運河沿線已初步形成多個百億元級產業集群。

隨著沿線11個江海聯運碼頭改造完成，這條水道正像骨牌一樣，加速推動「東盟─北部灣─成渝─粵港澳」跨境產業鏈的深度融合，將西南地區從「過路經濟」推向面向東盟的開放最前沿。