遊客愛「屎」了 四川熊貓便便造紙、做蠟燭竟最受歡迎

工作人員示範手工製作「青團」蠟燭。（取材自紅星新聞）

四川雅安寶興大熊貓國際溯源營地近日受到關注，園區除展示大熊貓每天享有500元（人民幣，下同）餐標、食用60至80斤新鮮竹子等生活日常外，熊貓糞便「青團」還能用來造紙及製作「青團蠟燭」；其中，以熊貓便便古法造紙最受遊客歡迎，成為當地特色體驗項目。

紅星新聞報導，由中央宣傳部會同國家林草局、國家發展改革委、生態環境部、自然資源部及水利部等單位開展的「美麗中國行之探訪國家公園」集中採訪活動，6月2日在四川省雅安市寶興縣鄧池溝啟動。當地是世界第一隻大熊貓的科學發現地。

大熊貓國際溯源營地講解員介紹，營地對大熊貓採取精細化照護。飼養員每天會為每隻大熊貓準備約100斤竹子，而牠們每天實際食用約60至80斤，且會挑選品質較佳的部分進食。

講解員表示：「每一天的餐標是500元，竹子每天都是新鮮採摘的，熊貓很挑食，隔夜竹子不吃，而且竹子採摘回來之後，要先用清水洗乾淨，然後再給牠們吃。」除竹子外，大熊貓也會食用窩窩頭、竹筍、胡蘿蔔及蘋果等食物。

營地內設有「青團造紙坊」等體驗空間。相關負責人表示，當地依託大熊貓國際溯源營地，研發20多門沉浸式自然課程，推動自然教育與研學活動。

其中最受歡迎的體驗項目為熊貓便便古法造紙。工作人員介紹，由於大熊貓對竹子的消化率較低，糞便中保留大量竹纖維，因此被稱為「青團」。相關纖維經處理後可製成紙張、書籤及邀請函等紀念品，也能加工成香薰蠟燭，稱為「青團蠟燭」。