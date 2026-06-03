湖北1大學同寢室6女生考研全上 沒人夜讀12時前熄燈

湖北大學知行學院近日傳出考研捷報，同間寢室的六名女生全數錄取研究所。（取材自極目新聞）

湖北大學知行學院近日傳出考研捷報，同間寢室的六名女生全數錄取研究所，被師生稱為「拼團寢室 六人全員考上雙一流大學等學校」。六人分別錄取華中農業大學、湖北大學、廣西民族大學及昆明理工大學等高校。其中，未通過英語四級的羅桂芬成功考上研究所，她分享備考心路歷程時表示：「一個寢室大家都考研，都考上了，你沒考上，那種落差感會推著你往前走。」

極目新聞報導，湖北大學知行學院生物與化學工程學院22級生物工程專業內三寢室407，六名女生今年全員考研成功。其中，王慧錄取華中農業大學，高寒冰與張鑫考上湖北大學，羅桂芬錄取廣西民族大學，代龍梅及王靜華則考取昆明理工大學。

報導指出，這個備受關注的「拼團寢室」並非一開始就由六人共同居住。王慧與代龍梅原本住在隔壁408寢室，考研備考期間主動搬進407寢室。王慧表示，搬宿舍前大家已經商量好，彼此本來就熟識；代龍梅則認為，能和目標一致的人一起備考十分重要。

為了維持穩定作息，407寢室訂下晚上12時前熄燈休息的規定。張鑫表示，有人習慣早起，有人希望多睡一會，因此大家約定統一休息時間，早晨則分批起床。雖然偶爾有人會利用睡前時間用手機複習白天背誦的內容，但整體而言，大家都不會刻意犧牲睡眠時間準備考試。

考取華中農業大學腫瘤生物學專業的王慧，曾獲湖北省大學生生物實驗技能競賽二等獎。她在備考時為自己設定390分的目標，希望藉由較高目標激勵自己，也經常與室友分享學習方法與複習經驗。

六人之中，羅桂芬的備考經歷較為特殊。她坦言至今未通過英語四級考試，決定考研時曾有過猶豫，但最後仍選擇全力以赴。從去年3月開始，她每天背誦考研單字，別人一小時能完成的內容，她往往要花兩到三個小時。隨著室友分享課程資源與學習方法，她逐步提升英語能力，從閱讀題只能答對一題，到後來能答對三題。