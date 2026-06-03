我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「郵差被狗咬最多」 洛杉磯連三年居全美之首

世界盃／梅西、C羅6度參戰寫歷史 本屆最年輕選手僅17歲

湖北1大學同寢室6女生考研全上 沒人夜讀12時前熄燈

中國新聞組／北京3日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
湖北大學知行學院近日傳出考研捷報，同間寢室的六名女生全數錄取研究所。（取材自極目...
湖北大學知行學院近日傳出考研捷報，同間寢室的六名女生全數錄取研究所。（取材自極目新聞）

湖北大學知行學院近日傳出考研捷報，同間寢室的六名女生全數錄取研究所，被師生稱為「拼團寢室 六人全員考上雙一流大學等學校」。六人分別錄取華中農業大學、湖北大學、廣西民族大學及昆明理工大學等高校。其中，未通過英語四級的羅桂芬成功考上研究所，她分享備考心路歷程時表示：「一個寢室大家都考研，都考上了，你沒考上，那種落差感會推著你往前走。」

極目新聞報導，湖北大學知行學院生物與化學工程學院22級生物工程專業內三寢室407，六名女生今年全員考研成功。其中，王慧錄取華中農業大學，高寒冰與張鑫考上湖北大學，羅桂芬錄取廣西民族大學，代龍梅及王靜華則考取昆明理工大學。

報導指出，這個備受關注的「拼團寢室」並非一開始就由六人共同居住。王慧與代龍梅原本住在隔壁408寢室，考研備考期間主動搬進407寢室。王慧表示，搬宿舍前大家已經商量好，彼此本來就熟識；代龍梅則認為，能和目標一致的人一起備考十分重要。

為了維持穩定作息，407寢室訂下晚上12時前熄燈休息的規定。張鑫表示，有人習慣早起，有人希望多睡一會，因此大家約定統一休息時間，早晨則分批起床。雖然偶爾有人會利用睡前時間用手機複習白天背誦的內容，但整體而言，大家都不會刻意犧牲睡眠時間準備考試。

考取華中農業大學腫瘤生物學專業的王慧，曾獲湖北省大學生生物實驗技能競賽二等獎。她在備考時為自己設定390分的目標，希望藉由較高目標激勵自己，也經常與室友分享學習方法與複習經驗。

六人之中，羅桂芬的備考經歷較為特殊。她坦言至今未通過英語四級考試，決定考研時曾有過猶豫，但最後仍選擇全力以赴。從去年3月開始，她每天背誦考研單字，別人一小時能完成的內容，她往往要花兩到三個小時。隨著室友分享課程資源與學習方法，她逐步提升英語能力，從閱讀題只能答對一題，到後來能答對三題。

上一則

廣西男自駕進入青海失蹤9個月 車輛曾出現異常啟動

下一則

賭世界盃 香港球迷曾欠127萬美元破產 AI賭博滲透年輕人

延伸閱讀

白天管宿舍晚上刷題…成都大學41歲大叔「二戰」考研上岸

白天管宿舍晚上刷題…成都大學41歲大叔「二戰」考研上岸
北京清華碩士畢業當紋眉師 最高月入10萬人民幣

北京清華碩士畢業當紋眉師 最高月入10萬人民幣
蔡英文出席北一女畢典 勉勵學生：人生不需要每一題都有標準答案

蔡英文出席北一女畢典 勉勵學生：人生不需要每一題都有標準答案
伊州失業率高 大學畢業生面臨漫長求職挑戰

伊州失業率高 大學畢業生面臨漫長求職挑戰

熱門新聞

涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
一輛在英國展示的比亞迪電車。(路透)

中國汽車進軍全球 水土不服引發負評

2026-05-30 14:18
中方疑似派出隱藏身分的解放軍情報人員裝扮成國宴服務生，利用貼身端茶倒水的機會進行近距離監控。（截圖自Ｘ平台）

川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物

2026-05-21 09:30
中國科學家達博近日帶領整支核心研發團隊回國，加盟中科大擔任講席教授。(取材自游俠網)

85後半導體專家達博辭日職返中 分析：北京搶情報、人才取得勝利

2026-06-01 21:07
「興‧泉滴水湖泳渡挑戰賽」的直播畫面。（取材自微博）

提醒被斥鬧事…上海泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀

2026-05-25 09:30
37歲企業董事長、雲聯車隊車手張秀軍26日發生意外離世。（取材自澎湃新聞）

受困1小時才被發現 中國37歲董事長張秀軍拉力賽意外離世

2026-05-29 22:20

超人氣

更多 >
加完油別急著走 避新型詐騙 芝警籲離開前先檢查這裡

加完油別急著走 避新型詐騙 芝警籲離開前先檢查這裡
比爾蓋茲認了 遭前妻怒控「偷吃20多次」員工聽了大傻眼

比爾蓋茲認了 遭前妻怒控「偷吃20多次」員工聽了大傻眼
華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務

華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務
敢不敢批習近平？Meta AI「撿到槍」 火力全開看呆網友

敢不敢批習近平？Meta AI「撿到槍」 火力全開看呆網友
為趕租客賣130萬元房產 退休牙醫疑設局行刑式槍殺

為趕租客賣130萬元房產 退休牙醫疑設局行刑式槍殺