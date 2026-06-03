人渣？廣東1公務員被指「腳踏兩條船」 單位出現2米高易拉寶

爆料女子看板上怒罵「人渣」。（取材自微博）

一名佛山市財政局新進公務員近日捲入感情糾紛風波，有女子將指控內容製成超過兩公尺高的易拉寶海報架，直接擺放在佛山市財政局大門外，引發網路關注。看板內容指控對方「腳踏兩條船、人渣」，並在微信 群組內廣泛流傳。佛山市財政局回應，相關情況此前已接獲反映並完成調查，認為有關說法與事實嚴重不符。

綜合新晚報、鏡報報導，有網友近日發文稱，佛山市財政局去年招錄的公務員黃某某涉嫌腳踏兩條船、玩弄女性感情。網傳照片顯示，相關內容被印製在一幅兩公尺多高的易拉寶上，並擺放在佛山市財政局門口，相關消息隨後在數百人的微信群組內傳播。

網傳畫面中，巨型看板除列出黃姓男子相關資訊外，還以「人渣」等字眼表達不滿，引發不少網友討論感情糾紛直接延燒至工作單位的情況。

佛山市財政局工作人員2日表示，黃某某確為該局去年招錄的公務員，擺放易拉寶事件發生於1日。局方指出，涉事女子此前曾透過信訪管道反映相關情況，財政局已針對有關內容進行調查核實。「相關說法與事實嚴重不符，屬於誹謗。」

針對黃某某的感情狀況，佛山市財政局紀檢部門表示，黃某某目前未婚，與爆料女子均為剛畢業不久的大學生，雙方在感情問題上的處理方式不夠成熟。工作人員指出，未婚青年談戀愛屬於私人感情糾紛，「如今在網路上被無限放大，對當事人造成了很大影響」。

相關人員並表示，情感問題屬於個人生活範疇，需透過適當方式處理化解。財政局強調，此前已對相關反映內容進行核查。