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「兒子5歲就能來山姆」寶媽跟風玩梗下場曝光 含淚道歉

中國新聞組／北京3日電
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一名寶媽近日因發布「我兒子5歲就能來山姆」影片引發熱議。（視頻截圖）
一名寶媽近日因發布「我兒子5歲就能來山姆」影片引發熱議。（視頻截圖）

「我兒子5歲就能來山姆，我30多歲才有機會來山姆。」近日，一名寶媽因發布上述影片引發熱議。事件延燒後，當事人兩度出面道歉，表示自己只是「跟風玩梗，非崇洋媚外」，並稱原影片已刪除，但其家庭住址及孩子就讀學校等個人資訊遭曝光，甚至收到言語威脅，引發外界關注。

九派新聞報導，涉事寶媽日前在影片中表示，「我兒子5歲就能來山姆，我30多歲才有機會來山姆，這就是父母托舉的意義。」相關內容在網路上迅速發酵，不少網友質疑，山姆會員年費約260元（人民幣，下同），無須上升到「托舉」層面討論。

面對爭議，當事人隨後拍片含淚道歉，表示自己是一名全職媽媽，認知不足，只是跟風模仿網路上的「山姆梗」，並非刻意表達特定價值觀。她指出，自己已刪除原始影片，同時遭遇網路暴力，家庭住址及孩子就讀學校等資訊被外流。2日，她再次公開致歉，強調自己並沒有崇洋媚外，已深刻反省並吸取教訓。

紅星新聞報導，事件起因於當事人將逛山姆與「父母托舉」等概念連結，引發大量討論。除涉事寶媽外，近期社群平台上也出現不少類似內容，包括將逛山姆與「小縣城逆襲」、「努力成功」等說法連結，引發關注。

事件發酵後，當事人表示，自己希望透過經營自媒體補貼家用，並非刻意製造爭議，但部分網友對此說法並不買帳，認為其目的是藉由話題吸引流量。

此外，當事人稱家人資訊遭到外洩，並收到人身威脅，因此已不敢出門。相關事件持續在網路平台引發討論。

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