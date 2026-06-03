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世界盃／梅西、C羅6度參戰寫歷史 本屆最年輕選手僅17歲

從摔拍少年到國乒隊長 26歲王楚欽接棒 馬龍則轉入這裡…

中國新聞組／北京3日電
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王楚欽（右）接棒馬龍（左）成為中國國家乒乓球隊男隊隊長。圖為兩人去年在第15屆全...
王楚欽（右）接棒馬龍（左）成為中國國家乒乓球隊男隊隊長。圖為兩人去年在第15屆全運會的頒獎典禮。（新華社）

中國男乒迎來歷史性傳承時刻。倫敦世乒賽結束後，中國乒乓球隊在隊內總結會上宣布，擔任男隊隊長長達12年的馬龍卸下隊長職務，由26歲的王楚欽接任隊長、梁靖崑擔任副隊長。這不僅代表國乒完成新老交替，也象徵「後馬龍時代」正式開啟。

綜合上觀新聞、極目新聞報導，對於許多球迷而言，馬龍交出的不只是一枚隊長袖標，更是一份沉甸甸的責任。自2014年從王勵勤手中接棒以來，馬龍率領國乒男隊走過12年輝煌歲月，期間斬獲多項世界冠軍與奧運金牌，成為乒壇史上首位「雙圈大滿貫」得主，也被球迷譽為國乒的「定海神針」。如今，這面旗幟正式交到王楚欽手中。

王楚欽接任消息公布後迅速登上熱搜。作為國乒史上首位「00後隊長」，他近兩年的成績有目共睹。在剛結束的倫敦世乒賽中，王楚欽取得十戰全勝戰績，多次在關鍵時刻擔任第一單打，幫助中國隊完成世乒賽男團12連冠，並獲選MVP球員。

然而，比起榮耀時刻，許多球迷更感慨的是王楚欽一路走來的成長歷程。

2019年奧地利公開賽期間，年僅19歲的王楚欽在輸球後情緒失控，當場摔拍，遭到禁賽處分。當時外界質疑聲浪不斷，不少人認為他難以承擔國乒核心重任，但正是這次挫折，成為他蛻變起點。

此後數年間，王楚欽不斷打磨技術與心理素質，逐漸從情緒化的年輕球員成長為能在生死局穩定輸出的「大心臟」選手；他先後奪得世乒賽男單冠軍、世界盃冠軍及奧運混雙金牌，更在2025年成為中國男乒71年來首位奪得世乒賽男單冠軍的左手球員，徹底打破外界對左手選手只能擔任輔助角色的刻板印象。

從「摔拍少年」到國乒隊長，王楚欽用七年時間完成了最具說服力的逆襲，也成為新一代國乒精神的代表人物。

就在完成交棒的同一天，另一則消息同樣引發關注；北京體育大學公布2026年博士研究生擬錄取名單，36歲的馬龍成功獲錄取，將攻讀「運動訓練與競賽」博士學位。

事實上，馬龍近年早已為轉型布局。他本科畢業於上海交通大學，2022年進入北京體育大學攻讀碩士，未來除了擔任中國乒協副主席參與人才培養工作外，也將投入競技訓練、青少年培育與運動科學研究。

奧運 王楚欽 馬龍

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