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挪威海域發現18世紀沉船 撈出大量中國青花瓷

中國新聞組╱北京3日電
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挪威考古人員近日在該國南部海域發現一艘18世紀的沉船，從船上打撈出大量保存完好的...
挪威考古人員近日在該國南部海域發現一艘18世紀的沉船，從船上打撈出大量保存完好的中國瓷器。(新華社)

挪威氣象與環境部及挪威航海博物館1日共同宣布一項重大考古發現，考古團隊近日在該國南部海域發現一艘18世紀的沉船，從船上打撈出包括中國青花瓷碗在內的數千件珍貴文物，並將其命名為「瓷器沉船」；考古人員說，北歐地區先前從未發現過可與之相媲美的沉船寶藏。

路透報導，挪威文化遺產局1日發布新聞稿說，這艘沉船是在挪威南部斯卡格拉克海峽水下約600公尺處發現的，其年代可追溯至1750年代中期（即18世紀中葉）。經初步判斷，這批瓷器源自中國，以青花瓷為主。船隻始發地和目的地仍有待考證。

除大量瓷器，考古人員還從沉船中打撈出吊燈、歐洲國家製造的高腳酒杯、紡織品和穀物等貨物，以及裝有茶葉和中草藥的木箱，其中吊燈為德式或英式工藝。

據報導，該沉船最初由挪威一名鐘表設計師，在挪威南部與丹麥之間的斯卡格拉克海峽意外發現，此人還經營一家小型水下機器人和勘測公司。目前，挪威相關部門仍在進行勘探調查。其中一批精選文物將於6月在挪威展出。

挪威氣候與環境大臣埃里克森表示，這項發現意義非凡，具有極高的科學研究價值，是水下考古科技發展的里程碑，過去在如此深的海域進行精細的文物打撈極為困難，而本次任務的成功，為研究挪威及北歐的航海歷史提供了寶貴的新視角。

目前這艘沉船當初從哪個港口出發、目的地以及船員身分依然成謎，挪威航海博物館強調，後續的科學鑑定與文史考證工作正緊鑼密鼓地進行中。挪威文化歷史基金會博物館館長雷夫塞斯說，北歐近海發現的沉船大多損毀嚴重或遭盜撈，而此次發現的沉船「如同封存極其完好的時光膠囊，給我們提供了接觸過的難得機會」。

挪威考古人員近日在該國南部海域發現一艘18世紀的沉船，從船上打撈出大量保存完好的...
挪威考古人員近日在該國南部海域發現一艘18世紀的沉船，從船上打撈出大量保存完好的中國瓷器。(新華社)

挪威考古人員近日在該國南部海域發現一艘18世紀的沉船，從船上打撈出大量保存完好的...
挪威考古人員近日在該國南部海域發現一艘18世紀的沉船，從船上打撈出大量保存完好的中國瓷器，並將其命名為「瓷器沉船」。考古人員說，北歐地區此前從未發現過可與之相媲美的沉船寶藏。(新華社)

挪威考古人員近日在該國南部海域發現一艘18世紀的沉船，從船上打撈出大量保存完好的...
挪威考古人員近日在該國南部海域發現一艘18世紀的沉船，從船上打撈出大量保存完好的中國瓷器。(新華社)

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