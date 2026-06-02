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馬龍交棒 王楚欽成中國男乒首位00後隊長

中新社／北京2日電
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王楚欽（右）接棒馬龍（左）成為中國國家乒乓球隊男隊隊長。（新華社）
王楚欽（右）接棒馬龍（左）成為中國國家乒乓球隊男隊隊長。（新華社）

中國官方媒體2日稱，王楚欽已任中國國家乒乓球隊男隊隊長，梁靖崑任副隊長。國乒名將馬龍結束了12年的男隊隊長任期。

據報導，倫敦世乒賽結束幾天後，中國國家乒乓球隊男隊主教練王皓在隊內總結會上宣布，在倫敦世乒賽備戰和比賽中展現國乒精神與擔當的王楚欽為男隊隊長，梁靖崑為副隊長。這一決定得到了全體教練員和運動員的認可。 

消息一出，引爆熱搜。王楚欽成為國乒男隊史上首位00後、左手球員隊長。

5月結束的倫敦世乒賽，中國男隊低開高走，小組賽取得1勝2負，進入淘汰賽階段後，隊伍慢慢找回競技狀態。男團決賽上，中國隊最終以3：0戰勝日本隊，取得12連冠。 

在幫助中國隊奪冠後，王楚欽獲得由國際乒聯頒發的倫敦世乒賽團體賽最佳男子運動員獎。回顧倫敦世乒賽的表現，王皓表示，王楚欽在倫敦世乒賽中10戰全勝，體現了他在球隊遇到困境時的擔當，體現了他的競技能力，也體現了他在球隊中的核心作用。

2014年，中國乒乓球運動員馬龍當選為國乒男隊隊長。對於26歲的王楚欽正式「接班」馬龍，王皓表示，期待王楚欽能夠傳承起隊長的責任與使命，接好馬龍隊長的接力棒。

王楚欽 馬龍

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