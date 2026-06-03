最後一波？中國今年內將建成4摩天大廈

陸海國際中心位於重慶市渝中區化龍橋國際商務區內，塔樓總高約458米。（中新社）

香港 是全球第一「高樓之都」，但已十多年沒新摩天大廈面世；而中國年內預計有四座摩天大廈現身，算是罕有的摩天大廈集中產出年，其中將有躋身全球前十者。

據統計，現在全球十大摩天大廈，中東阿拉伯國家兩座，馬來西亞、韓國、美國各一座，中國有五座，包括以632公尺排第三的上海中心，以599公尺排第五的深圳平安金融中心等。

來自中國建築圈的消息說，今年內，中國會有四到五座摩天大廈落成，其中較受矚目的是現名天津高銀金融117的大廈，其封頂約六年，遲遲未能落成，預計今年可能建成啟用。天津人稱之「天津597」，是其高度為597公尺，以高度論，落成後可躋身全球前十、中國前三。

另一座引起關注的新摩天大廈是重慶陸海國際中心，高度有458.2公尺，落成算是重慶第一高樓，也是中國西南第一高樓。有說這座摩天大廈本應算去年底落成，但其開發商萬科遭遇資金爆雷，不知對重慶這座摩天大廈影響有多大。

另外可能落成的還有「山東第一高樓」之稱的綠地山東國際金融中心，樓高428公尺；「海南第一高樓」今年也可能現身，大廈名為海南中心，樓高428公尺，開發商稱建成將是全球強颱風地區唯一超過400公尺的建築。深圳也可能落成深圳第三高樓，名為深圳雲投大廈，塔樓高407公尺。

在中國，摩天大廈既有集中落成的喜訊，也有成批爛尾的壞消息，目前有說法是長江三角洲的「中國第一高樓」折騰了十多年仍在爛尾狀態，另有所謂「西部第一高樓」、「北方第一高樓」等等，都已爛尾。去年中共中央召開中央城市工作會議，已嚴令禁建500公尺以上的摩天大廈。中國國家發展改革委也下文件嚴格審批250公尺以上高度的大廈。這意味著今年中國摩天大廈接踵落成，恐是絕響。