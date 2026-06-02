太離譜…河南1市場裝水果紙箱重3斤 裡面竟填充水泥

近日有網友反映購買成箱水果時，發現紙箱箱體部分區域填充了水泥。（取材自瀟湘晨報）

近日有網友反映在河南 購買水果時，發現紙箱部分區域填充水泥，光是盒子重量就將近3斤。發布影片的孟先生指出，商家添加水泥可以增重，並表示：「增重是比如這個水果4元一斤，是帶箱子一起秤重的，如果10斤那就是40元，可是箱子占了3斤，實際水果只有7斤，那麼水果進價就不止4元一斤了。」

瀟湘晨報報導，影片發布者孟先生是在河南鄭州 萬邦進貨，而水果產自山東。萬邦國際農產品物流城的工作人員對此回應表示，市場針對箱體的重量有相應規定，只要在要求範圍內是允許的，若要投訴問題需要提供相應的檔口資訊。

此外，隨機諮詢鄭州當地三家紙箱批發店鋪，其中一家商鋪坦言箱體可以透過在膠裡增加東西或使用特殊的紙來訂製增重，一般可加重一到二斤。

針對此類計重爭議，河南澤槿律師事務所主任付建律師認為，如果商家明確告知消費者是按毛重付費，這種模式本身並不直接違法。

但付建也強調：「如果箱子重量占比過高，導致淨重嚴重低於消費者的合理預期，則可能構成誤導或欺詐。」同時他也提醒，若發布不實信息恐構成侵權。