被指擋路強遷 浙600年古樹死了 鎮長60萬封口：簽字才給

浙江省天台縣日前爆出因工業園區建設，違規異地遷移兩棵樹齡超過500年的一級古樹。（取材自新聞晨報）

浙江省天台縣日前爆出因工業園區建設，違規異地遷移兩棵樹齡超過500年的一級古樹，導致古樹死亡並被偷偷運至木材廠切割。村民反映，遷移過程粗暴且無正規手續，且「樹死後，鎮長找村幹部簽字，想把死因說成『自然災害』，簽字給60萬（人民幣，下同）補償，不簽不給」，引發強烈質疑。

綜合人民網與九派新聞報導，2021年天台縣三合鎮裘鳳徐村因建設總投資73億的省級工業園區蒼山產業集聚區項目，進行整村搬遷。村內一棵估測樹齡500年的樟樹與一棵600年的苦櫧樹均屬一級保護古樹，因妨礙工程施工而被決定異地移植。

然而，浙江省林業局一度透過官方郵件明確答覆，該項目僅為縣區域項目，不符合當年省級古樹移植的前置條件。天台縣行政審批局與省林業局也均證實，從未收到過上述古樹的移植審批申請。

調查發現，當地當年僅憑一份鎮級請示文件與一名時任副縣長「原則同意」的簽字批示，便繞過了省級審批的法定門檻。而古樹移植的實際負責人竟是村內普通村民，合同甚至是樹被移走後才補簽的。施工隊在移樹時粗暴使用鋤頭與電鋸，導致鬚根全無，專家更表示「鬚根都沒了，移過去就是個死」。

四棵古樹被遷移至30多公里外後，兩棵一級古樹自此未再抽芽吐綠。幾個月前，村民發現兩棵死去的古樹被連根挖出，遺體被偷偷運往始豐街道的一處木材加工廠進行切割，據稱是為了用作抵扣家具款。

針對群眾反映古樹被擅自移植、砍伐以及鎮政府企圖掩蓋真相等問題，天台縣林業局於5月29日發布情況通報，表示已會同相關部門成立聯合調查組，正對相關涉嫌違法違規行為開展調查，下一步將根據調查情況依法依規予以處理。

浙江省天台縣日前爆出因工業園區建設，違規異地遷移兩棵樹齡超過500年的一級古樹。（取材自新聞晨報）