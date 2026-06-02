我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄧聿文：台灣東部海域恐守不住 納入中定期巡航範圍

比爾蓋茲認了 遭前妻怒控「偷吃20多次」

嫌潮汕火鍋太淡 汕頭遊客喊寫5000字差評獲免單 網炸鍋

中國新聞組／北京2日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
近日有遊客在廣東汕頭吃潮汕火鍋時，因嫌棄「味道太淡」，在吃了40分鐘後要寫500...
近日有遊客在廣東汕頭吃潮汕火鍋時，因嫌棄「味道太淡」，在吃了40分鐘後要寫5000字差評。（視頻截圖）

近日有遊客在廣東汕頭吃潮汕火鍋時，嫌棄「味道太淡」在吃了40分鐘後稱要寫5000字差評。店家負責人蔡先生表示，四名遊客點了400多元（人民幣，下同）的菜品，在吃了七成左右後向店員發難，並宣稱：「和我想的味道不一樣。」店家出於挽回潮汕美食印象的考量，無奈給予全額免單，事件曝光後引發大眾熱議。

綜合媒體報導，店家負責人蔡先生表示，這四名外地遊客到店點了400多元的滷水火鍋菜品，用餐40分鐘並吃掉約七成食材後，突然告知店員鍋底味道太淡、雪花牛肉腥味過重，與夢裡預期的味道嚴重不符。幾人隨後拒絕支付全額費用，僅願意支付蝦和鵝肝的部分款項，並當場出示高達5000字的差評草稿，揚言若不全額免單就將其發布至各大美食平台。

蔡先生在接到投訴後檢查後廚，確認當日滷水配比皆符合傳統標準，試味也無異常。他解釋，潮汕滷水火鍋的傳統本就講究保留食材本味，這也是當地的美食特色。然而，考慮到對方是專程前來，且擔心平台的一星差評會影響店家的搜尋排名與口碑，蔡先生最終選擇退讓並給予全額免單。

蔡先生補充，自己開店五年來接待過不少外地遊客，雖然眾口難調可以理解，但仍對此情況感到氣憤與無奈。部分餐飲同業則對免單做法表示質疑，認為此舉可能助長惡意消費的歪風。目前，汕頭餐飲協會已介入關注此事，並探討未來是否針對外地食客制定相關的風味說明指南。

上一則

敢不敢批習近平？Meta AI「撿到槍」 火力全開看呆網友

延伸閱讀

九寨溝景區照鏡子要錢？店家索2元…被罵吃相難看

九寨溝景區照鏡子要錢？店家索2元…被罵吃相難看
本地人7元遊客13元 桂林米粉店宰客 老闆：想咋賣就咋賣

本地人7元遊客13元 桂林米粉店宰客 老闆：想咋賣就咋賣
中餐廳強制收18%小費 華人傻眼：除上菜外無服務

中餐廳強制收18%小費 華人傻眼：除上菜外無服務
「給阿嬤的情書」票房破10億人民幣 星媒解讀為統戰片

「給阿嬤的情書」票房破10億人民幣 星媒解讀為統戰片

熱門新聞

「興‧泉滴水湖泳渡挑戰賽」的直播畫面。（取材自微博）

提醒被斥鬧事…上海泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀

2026-05-25 09:30
涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
一輛在英國展示的比亞迪電車。(路透)

中國汽車進軍全球 水土不服引發負評

2026-05-30 14:18
中方疑似派出隱藏身分的解放軍情報人員裝扮成國宴服務生，利用貼身端茶倒水的機會進行近距離監控。（截圖自Ｘ平台）

川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物

2026-05-21 09:30
「興‧泉滴水湖泳渡挑戰賽」的直播畫面。（取材自微博）

上海泳渡賽 女選手露點照被直播 承辦方推給攝影師…

2026-05-26 02:23
37歲企業董事長、雲聯車隊車手張秀軍26日發生意外離世。（取材自澎湃新聞）

受困1小時才被發現 中國37歲董事長張秀軍拉力賽意外離世

2026-05-29 22:20

超人氣

更多 >
喻虹淵嫁周渝民淡出10年回歸 二度就業親揭沒婚禮、不生二胎原因

喻虹淵嫁周渝民淡出10年回歸 二度就業親揭沒婚禮、不生二胎原因
南卡華裔店主槍殺14歲非裔少年 獲判無罪

南卡華裔店主槍殺14歲非裔少年 獲判無罪
生活不易許多人做副業賺錢 年薪15萬也兼職

生活不易許多人做副業賺錢 年薪15萬也兼職
85後半導體專家達博辭日職返中 分析：北京搶情報、人才取得勝利

85後半導體專家達博辭日職返中 分析：北京搶情報、人才取得勝利
93歲婆婆體檢數據驚呆美國醫師 華人揭頂級抗老祕訣

93歲婆婆體檢數據驚呆美國醫師 華人揭頂級抗老祕訣