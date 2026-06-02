嫌潮汕火鍋太淡 汕頭遊客喊寫5000字差評獲免單 網炸鍋

近日有遊客在廣東汕頭吃潮汕火鍋時，因嫌棄「味道太淡」，在吃了40分鐘後要寫5000字差評。（視頻截圖）

近日有遊客在廣東汕頭吃潮汕火鍋時，嫌棄「味道太淡」在吃了40分鐘後稱要寫5000字差評。店家負責人蔡先生表示，四名遊客點了400多元（人民幣，下同）的菜品，在吃了七成左右後向店員發難，並宣稱：「和我想的味道不一樣。」店家出於挽回潮汕美食印象的考量，無奈給予全額免單，事件曝光後引發大眾熱議。

綜合媒體報導，店家負責人蔡先生表示，這四名外地遊客到店點了400多元的滷水火鍋菜品，用餐40分鐘並吃掉約七成食材後，突然告知店員鍋底味道太淡、雪花牛肉腥味過重，與夢裡預期的味道嚴重不符。幾人隨後拒絕支付全額費用，僅願意支付蝦和鵝肝的部分款項，並當場出示高達5000字的差評草稿，揚言若不全額免單就將其發布至各大美食平台。

蔡先生在接到投訴後檢查後廚，確認當日滷水配比皆符合傳統標準，試味也無異常。他解釋，潮汕滷水火鍋的傳統本就講究保留食材本味，這也是當地的美食特色。然而，考慮到對方是專程前來，且擔心平台的一星差評會影響店家的搜尋排名與口碑，蔡先生最終選擇退讓並給予全額免單。

蔡先生補充，自己開店五年來接待過不少外地遊客，雖然眾口難調可以理解，但仍對此情況感到氣憤與無奈。部分餐飲同業則對免單做法表示質疑，認為此舉可能助長惡意消費的歪風。目前，汕頭餐飲協會已介入關注此事，並探討未來是否針對外地食客制定相關的風味說明指南。