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男扮女騙「崩老頭」視頻語音都是假…1500元買全套工具

中國新聞組／北京2日電
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王通和自稱22歲的「酥梨果果」聊天。（取材自大象新聞）
王通和自稱22歲的「酥梨果果」聊天。（取材自大象新聞）

近日一個名為「崩老頭」的互聯網新詞頻頻出現，意指透過網聊哄騙並套取35歲以上成熟男性的錢財。一名37歲的受害者王通（化名）因遭遇此套路，一個多月內被套走近200元（人民幣，下同）。這類騙局背後已形成產業，約1500元可購全套工具，且視頻、語音均能偽造身分，更有男扮女裝的「妹妹」使用變聲軟體和虛擬視頻工具，在受害者企圖撥打視頻電話時立即「變身」美女。

大象新聞報導，王通在春節假期後收到自稱22歲女孩「酥梨果果」的深夜問候。對方的朋友圈充滿甜美俏皮的自拍，兩人隨後發展為每天雷打不動的網聊。在一個多月的時間裡，對方常以「需要一杯咖啡來回魂」等理由要求請客，王通為此購買了七杯咖啡、奶茶及兩頓漢堡，總消費近200元，僅換來五張自拍照與兩條聲音甜美的語音，隨後才意識到自己落入「崩老頭」的陷阱。

知情人士透露，這類「老崩」群體主要在短視頻平台或手遊中，篩選暱稱成熟、頭像深沉的男性作為目標。為了提升成功率，部分從業者會網購「崩老頭小工具」。這類網路商城販售全套工具合緝約1500元，包含教導如何操縱別人情緒的「撩漢課程」、可修改定位與在視頻通話時播放指定美女影片的「虛擬視頻軟體」、能生成蘿莉或御姐語音的「微信變聲器」，以及能將受害者購買奶茶的代付網址直接轉入個人錢包的「代付定製」神器。

山東淄博警方先前曾破獲一處詐騙團體，有14名男性便是利用這類變聲與易容軟體，後台登錄50多部手機，輪流扮演同一位「清純小妹」向35歲以上男性下手，即使對方要求語音或視頻通話也能瞬間變身。

對此，河南澤槿律師事務所主任付建律師指出，「崩老頭」行為在性質上屬於詐騙。若透過虛構事實、冒充女性獲取財物，一旦累計金額達到3000元的入罪標準，即構成刑事犯罪；即使數額較小尚不構成犯罪，也已涉嫌違反「治安管理處罰法」，將面臨行政拘留或罰款。

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