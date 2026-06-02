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四川稻城亞丁景區圈省道38公里收費 車票年收破億

中國新聞組╱北京2日電
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稻城亞丁景區入口。(取材自甘孜日報數字報刊平台)
稻城亞丁景區入口。(取材自甘孜日報數字報刊平台)

四川稻城亞丁景區近日因擺渡車線路設計不科學、價格不合理，遭文化和旅遊部點名通報。隨後又有旅遊博主質疑，景區在通往亞丁的必經之路上攔阻社會車輛、強推120元人民幣往返擺渡車票是「截斷省道收費」，根據推算，該景區2025年車票收入突破1.2億元，引發強烈關注。對此，四川省多部門組成的調查組已於5月28日進駐景區，下令暫停收取擺渡與電瓶車費並全面整治。

中國新聞周刊報導，風波起源於5月24日，博主「呂大俠V50」駕車行經S462省道時遭欄，被告知前方省道已是「景區內部道路」。博主當場質問：「憑什麼封堵省道？」現場工作人員一度提出免車費、報銷住宿費等條件，要求博主改搭觀光車，皆被拒絕，最終博主簽署免責承諾書後才開車進入。此事件讓遊客深感困惑，質疑由財政資金維護的省級公路，為何會被圈進景區成為「私家路」？

對此，稻城縣交通運輸局局長龍龍解釋，該路段長約38公里，是亞丁村唯一對外的「斷頭路」，該路始於1998年村民挖通的土路，後經多次改造，2013年至2022年由景區管理局負責維護，並於2020年隨保護區升級為國家5A級旅遊景區。直到2022年，四川省政府將該路段納入規畫，這38公里道路才正式畫為S462省道，並於2023年移交公路分中心接管。

然而，畫為省道後的設卡舉動引來法律爭議。律師趙良善指出，《公路法》明文規定嚴禁在公路上非法設卡與收費，景區以限流為名捆綁強制消費本質屬於違法。事實上，擺渡車票已是景區核心收入來源，數據顯示，稻城亞丁景區在2023年與2025年的年度遊客量皆突破100萬人次，依每人120元車票計算，2025年車票收入突破1.2億元，體量巨大。

今年4月，甘孜州國資委剛發文慶賀透過門票政策帶動首季門票收入翻倍，如今面臨違規封堵省道的質疑，景區整改專班強調，正對涉事路段開展權責邊界覆核，依法依規釐清管理權限，及時糾正不合規管控。這場整改若調整現有的收費結構，恐將對景區過往高度依賴車票的盈利模式造成重大衝擊。

博主稱稻城亞丁景區觀光車線路有部分是省道。(視頻截圖)
博主稱稻城亞丁景區觀光車線路有部分是省道。(視頻截圖)

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