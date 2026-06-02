天涯社區暫停營運3年後重啟 伺服器被老用戶擠爆了

曾被稱為「中文網路第一社區」的天涯社區，暫停營運三年多後，6月1日正式恢復訪問，網址變更為www.tianya.net。（新浪財經）

曾被稱為「中文網路第一社區」的天涯社區，暫停營運三年多後，6月1日正式恢復訪問，網址變更為www.tianya.net。服務重啟後，因大量老用戶湧入，伺服器一度被「擠爆」，不少網友反映新網址無法開啟，部分成功進入的用戶也表示頁面卡頓、載入緩慢。

據新浪科技報導，天涯社區客服回應稱，新網址剛重啟，訪問人數暴增，因此出現卡頓情況，建議用戶多嘗試幾次。目前網頁版只能瀏覽貼文，貼文資料仍在遷移中，現階段只能看到部分看板和貼文，後續會逐步完善增加。

客服表示，目前「新天涯」只有網頁版和小程式，App仍在開發中，完成後會通知用戶下載。現階段舊ID還不能登入，用戶可在「天涯神帖」小程式註冊新ID；待網站資料遷移完善後，平台將協助網友找回原本ID。

天涯社區5月31日發布《關於天涯社區恢復訪問進展的情況說明》指出，自2023年4月1日起，天涯社區因電信IDC欠費而暫停訪問。為確保涉及上億用戶的天涯資料完整保存，並推動社區恢復訪問，重啟團隊過去三年持續自救。今年2月，在「新天涯聯合工作組」支持下，確立於2026年6月1日前恢復天涯社區訪問的方案。

說明稱，天涯社區公司與中國電信已透過海南國際仲裁院，形成具有法律效力的資料遷移仲裁裁決，天涯社區回歸「已成定局」。自6月1日起，天涯社區正式啟用tianya.net域名，分步驟恢復社區資料訪問。

天涯社區稱，6月1日零時起，新網址先開放部分精華貼文瀏覽功能。隨著資料遷移審批程序完成及系統架構重構優化，在確保資料安全合規前提下，平台爭取6月內逐步恢復互動功能。

公開資料顯示，天涯社區創立於1999年，註冊用戶曾超過1.3億，月覆蓋用戶一度超過2.5億，聚集大量高黏著度用戶，被外界稱為「中文網路第一社區」。不過過去10多年來，天涯社區逐漸衰落，未能及時跟上行動網路發展。2023年4月1日，天涯社區公告稱將進行技術升級和資料重構，暫停訪問服務；同年5月27日，官方再稱，網站因資金流動性困難停止訪問服務。