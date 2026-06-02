我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

癌細胞已擴散至骨頭 妻：拜登終生得與癌症共存

米其林一口氣推北美50佳 包括這家台菜等加州9家上榜

天涯社區暫停營運3年後重啟 伺服器被老用戶擠爆了

記者張鈺琪／北京2日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
曾被稱為「中文網路第一社區」的天涯社區，暫停營運三年多後，6月1日正式恢復訪問，...
曾被稱為「中文網路第一社區」的天涯社區，暫停營運三年多後，6月1日正式恢復訪問，網址變更為www.tianya.net。（新浪財經）

曾被稱為「中文網路第一社區」的天涯社區，暫停營運三年多後，6月1日正式恢復訪問，網址變更為www.tianya.net。服務重啟後，因大量老用戶湧入，伺服器一度被「擠爆」，不少網友反映新網址無法開啟，部分成功進入的用戶也表示頁面卡頓、載入緩慢。

據新浪科技報導，天涯社區客服回應稱，新網址剛重啟，訪問人數暴增，因此出現卡頓情況，建議用戶多嘗試幾次。目前網頁版只能瀏覽貼文，貼文資料仍在遷移中，現階段只能看到部分看板和貼文，後續會逐步完善增加。

客服表示，目前「新天涯」只有網頁版和小程式，App仍在開發中，完成後會通知用戶下載。現階段舊ID還不能登入，用戶可在「天涯神帖」小程式註冊新ID；待網站資料遷移完善後，平台將協助網友找回原本ID。

天涯社區5月31日發布《關於天涯社區恢復訪問進展的情況說明》指出，自2023年4月1日起，天涯社區因電信IDC欠費而暫停訪問。為確保涉及上億用戶的天涯資料完整保存，並推動社區恢復訪問，重啟團隊過去三年持續自救。今年2月，在「新天涯聯合工作組」支持下，確立於2026年6月1日前恢復天涯社區訪問的方案。

說明稱，天涯社區公司與中國電信已透過海南國際仲裁院，形成具有法律效力的資料遷移仲裁裁決，天涯社區回歸「已成定局」。自6月1日起，天涯社區正式啟用tianya.net域名，分步驟恢復社區資料訪問。

天涯社區稱，6月1日零時起，新網址先開放部分精華貼文瀏覽功能。隨著資料遷移審批程序完成及系統架構重構優化，在確保資料安全合規前提下，平台爭取6月內逐步恢復互動功能。

公開資料顯示，天涯社區創立於1999年，註冊用戶曾超過1.3億，月覆蓋用戶一度超過2.5億，聚集大量高黏著度用戶，被外界稱為「中文網路第一社區」。不過過去10多年來，天涯社區逐漸衰落，未能及時跟上行動網路發展。2023年4月1日，天涯社區公告稱將進行技術升級和資料重構，暫停訪問服務；同年5月27日，官方再稱，網站因資金流動性困難停止訪問服務。

上一則

航班落地白雲機場滑行58分鐘 網酸：都能從廣州到深圳了

下一則

砸重金？小紅書獲世界盃轉播權 傳與央視簽約金17億

延伸閱讀

停擺逾一年 網路論壇「天涯社區」6月1日將重啟

停擺逾一年 網路論壇「天涯社區」6月1日將重啟
華埠公共衛生局翻修 6/5關閉現址 暫遷至東華醫院4樓

華埠公共衛生局翻修 6/5關閉現址 暫遷至東華醫院4樓
洛市遊民服務園淪「冰毒大樓」 半年出警700次命案激增

洛市遊民服務園淪「冰毒大樓」 半年出警700次命案激增
「死了麼」改名「在麼在麼」 杭州上線守護獨居長者

「死了麼」改名「在麼在麼」 杭州上線守護獨居長者

熱門新聞

「興‧泉滴水湖泳渡挑戰賽」的直播畫面。（取材自微博）

提醒被斥鬧事…上海泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀

2026-05-25 09:30
涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
一輛在英國展示的比亞迪電車。(路透)

中國汽車進軍全球 水土不服引發負評

2026-05-30 14:18
中方疑似派出隱藏身分的解放軍情報人員裝扮成國宴服務生，利用貼身端茶倒水的機會進行近距離監控。（截圖自Ｘ平台）

川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物

2026-05-21 09:30
「興‧泉滴水湖泳渡挑戰賽」的直播畫面。（取材自微博）

上海泳渡賽 女選手露點照被直播 承辦方推給攝影師…

2026-05-26 02:23
37歲企業董事長、雲聯車隊車手張秀軍26日發生意外離世。（取材自澎湃新聞）

受困1小時才被發現 中國37歲董事長張秀軍拉力賽意外離世

2026-05-29 22:20

超人氣

更多 >
喻虹淵嫁周渝民淡出10年回歸 二度就業親揭沒婚禮、不生二胎原因

喻虹淵嫁周渝民淡出10年回歸 二度就業親揭沒婚禮、不生二胎原因
藝人紛退演250周年慶典 川普怒喊取消另辦：我人氣超過貓王

藝人紛退演250周年慶典 川普怒喊取消另辦：我人氣超過貓王
生活不易許多人做副業賺錢 年薪15萬也兼職

生活不易許多人做副業賺錢 年薪15萬也兼職
南卡華裔店主槍殺14歲非裔少年 獲判無罪

南卡華裔店主槍殺14歲非裔少年 獲判無罪
維州5死巴士公司有封路未減速肇禍前科 華人老闆神隱

維州5死巴士公司有封路未減速肇禍前科 華人老闆神隱