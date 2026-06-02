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以為山寨版？瑞幸聯名翻車 贈品拼成「HEELO Kitty」

中國新聞組／即時報導
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瑞幸咖啡近聯名活動，爆出印刷錯誤。(取材自微博)
瑞幸咖啡近聯名活動，爆出印刷錯誤。(取材自微博)

中國連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡近日攜手IP凱蒂貓Hello Kitty推出六一兒童節限定聯名活動，原本吸引大批粉絲搶購，未料活動上線首日卻爆出印刷錯誤。消費者發現，聯名毛絨掛件標籤上的「HELLO KITTY」竟被印成「HEELO KITTY」。

此次聯名活動推出售價59.9元人民幣的雙杯套餐，並附贈Hello Kitty毛絨掛件等限定周邊。然而，不少消費者收到商品後發現，掛件布標上的英文拼寫出現明顯錯誤，原本應為「HELLO」的字樣被印成「HEELO」。

許多消費者在網路上表達不滿：「要不是在官方小程序下單，還以為買到山寨版」、「瑞幸是文盲嗎？欺負大家英文不好？」

據了解，此次問題主要集中於毛絨掛件標籤，其餘同步推出的手機掛鏈、馬克杯及紋身貼紙等周邊商品暫未發現類似情況。網友整理資訊後發現，錯版商品已出現在遼寧、河北、湖北及江蘇等多地門市，而北京、廣東等部分地區流通的則為正確版本。市場人士推測，問題可能出現在特定代工廠生產批次的品質檢驗環節。

不過，這場公關危機在網路社群的發酵下，意外走向了黑色幽默的畫風。許多網友將錯版商品戲稱為「嘿嘍Kitty」，甚至調侃是「東北方言版凱蒂貓」。有人笑稱：「反向幫瑞幸省了幾百萬行銷費」。

更有部分收藏愛好者認為，錯版商品因數量有限且具有話題性，未來可能成為特殊收藏品，進而帶動一波「反向搶購」現象。

瑞幸咖啡

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