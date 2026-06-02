哥離世14年 妹破譯他的QQ密碼 看到相簿資料夾淚崩了

哥哥的相簿裡有個「最最愛的妹妹資料夾」。（取材自揚子晚報）

一名女子在社群平台發文求助，希望破解已故哥哥生前QQ空間的密碼提示「永遠有多遠」。經過眾網友幫助，她終於在哥哥離世14年後成功登入帳號，發現問題答案竟是「比等待多一天」，更在相簿中看見名為「最最最愛的妹妹」的資料夾，讓她瞬間淚崩。

揚子晚報報導，雯雯（化名）表示，哥哥大她兩歲，在她心中，哥哥一直是「全世界最帥、最酷的人」。

她回憶，小時候曾和雙胞胎姊姊遭其他孩子欺負，哥哥立刻替她們出頭，抓著對方衣領質問：「就是你們欺負我的妹妹？」幾個孩子當場被嚇跑。每當坐在哥哥自行車後座時，她都感到無比安心與幸福。

然而2012年，哥哥與父親一同前往西昌工作途中發生車禍，雙雙不幸身亡，年僅24歲的哥哥就此離開人世。更令人遺憾的是，他原本計畫於2013年1月4日與女友領證結婚，象徵「1314、一生一世」，連婚戒都已買好，卻再也等不到那一天。

哥哥離開前，曾送給兩個妹妹各一條紅繩，並叮囑要一直戴著。「他說，這條紅繩代表我們三個是永遠的兄妹。」雯雯說，事故後她從警方提供的照片中發現，哥哥手上依然繫著那條紅繩。

多年來，雯雯始終想更了解哥哥，於是透過親友找到哥哥的QQ帳號，卻始終無法破解密碼。直到今年5月21日，她在網路發文求助，並有償提供200元：「我好想他，也好想了解他，有沒有人可以幫幫我？」在網友提醒下，她成功找回QQ密碼，登入帳號。

登錄進去一看，哥哥的QQ空間的問題是「永遠有多遠」，而答案是「比等待多一天」。

而最令她動容的是，哥哥相簿裡收藏雙胞胎妹妹照片的資料夾，被命名為「最最最愛的妹妹」。「原來我們一直都是永遠的兄妹。」雯雯說。14年後，在5月21日這一天，她終於打開哥哥留給她的「禮物」，也再次感受到那份從未消失的親情。

雯雯的故事在網上引起共鳴。有網友評論：「突然好想哭，一個溫柔的懸案就此破譯。」