我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市裝修新規6月10日生效 承包商需具書面說明

紐約生存手冊／在紐約不行⋯開車按喇叭、用手機違法

哥離世14年 妹破譯他的QQ密碼 看到相簿資料夾淚崩了

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
哥哥的相簿裡有個「最最愛的妹妹資料夾」。（取材自揚子晚報）
哥哥的相簿裡有個「最最愛的妹妹資料夾」。（取材自揚子晚報）

一名女子在社群平台發文求助，希望破解已故哥哥生前QQ空間的密碼提示「永遠有多遠」。經過眾網友幫助，她終於在哥哥離世14年後成功登入帳號，發現問題答案竟是「比等待多一天」，更在相簿中看見名為「最最最愛的妹妹」的資料夾，讓她瞬間淚崩。

揚子晚報報導，雯雯（化名）表示，哥哥大她兩歲，在她心中，哥哥一直是「全世界最帥、最酷的人」。

她回憶，小時候曾和雙胞胎姊姊遭其他孩子欺負，哥哥立刻替她們出頭，抓著對方衣領質問：「就是你們欺負我的妹妹？」幾個孩子當場被嚇跑。每當坐在哥哥自行車後座時，她都感到無比安心與幸福。

然而2012年，哥哥與父親一同前往西昌工作途中發生車禍，雙雙不幸身亡，年僅24歲的哥哥就此離開人世。更令人遺憾的是，他原本計畫於2013年1月4日與女友領證結婚，象徵「1314、一生一世」，連婚戒都已買好，卻再也等不到那一天。

哥哥離開前，曾送給兩個妹妹各一條紅繩，並叮囑要一直戴著。「他說，這條紅繩代表我們三個是永遠的兄妹。」雯雯說，事故後她從警方提供的照片中發現，哥哥手上依然繫著那條紅繩。

多年來，雯雯始終想更了解哥哥，於是透過親友找到哥哥的QQ帳號，卻始終無法破解密碼。直到今年5月21日，她在網路發文求助，並有償提供200元：「我好想他，也好想了解他，有沒有人可以幫幫我？」在網友提醒下，她成功找回QQ密碼，登入帳號。

登錄進去一看，哥哥的QQ空間的問題是「永遠有多遠」，而答案是「比等待多一天」。

而最令她動容的是，哥哥相簿裡收藏雙胞胎妹妹照片的資料夾，被命名為「最最最愛的妹妹」。「原來我們一直都是永遠的兄妹。」雯雯說。14年後，在5月21日這一天，她終於打開哥哥留給她的「禮物」，也再次感受到那份從未消失的親情。

雯雯的故事在網上引起共鳴。有網友評論：「突然好想哭，一個溫柔的懸案就此破譯。」

上一則

好羨慕…哈工大集體婚禮 187對新人獲贈「1克拉鑽戒」

延伸閱讀

台資深教師墜樓亡...親妹悲痛首發聲「傻哥哥」 家屬發追思告別函

台資深教師墜樓亡...親妹悲痛首發聲「傻哥哥」 家屬發追思告別函
為200元外套起爭執…男怒偏心兄長弒母後墜樓亡

為200元外套起爭執…男怒偏心兄長弒母後墜樓亡
「媽媽和弟弟吵架你快回來」父接大兒子急電 衝回家見妻兒慘死

「媽媽和弟弟吵架你快回來」父接大兒子急電 衝回家見妻兒慘死
網爆林俊傑護愛小20歲女友「與兄嫂決裂」？經紀公司強硬發聲了

網爆林俊傑護愛小20歲女友「與兄嫂決裂」？經紀公司強硬發聲了

熱門新聞

「興‧泉滴水湖泳渡挑戰賽」的直播畫面。（取材自微博）

提醒被斥鬧事…上海泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀

2026-05-25 09:30
涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
一輛在英國展示的比亞迪電車。(路透)

中國汽車進軍全球 水土不服引發負評

2026-05-30 14:18
中方疑似派出隱藏身分的解放軍情報人員裝扮成國宴服務生，利用貼身端茶倒水的機會進行近距離監控。（截圖自Ｘ平台）

川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物

2026-05-21 09:30
「興‧泉滴水湖泳渡挑戰賽」的直播畫面。（取材自微博）

上海泳渡賽 女選手露點照被直播 承辦方推給攝影師…

2026-05-26 02:23
37歲企業董事長、雲聯車隊車手張秀軍26日發生意外離世。（取材自澎湃新聞）

受困1小時才被發現 中國37歲董事長張秀軍拉力賽意外離世

2026-05-29 22:20

超人氣

更多 >
喻虹淵嫁周渝民淡出10年回歸 二度就業親揭沒婚禮、不生二胎原因

喻虹淵嫁周渝民淡出10年回歸 二度就業親揭沒婚禮、不生二胎原因
南卡華裔店主槍殺14歲非裔少年 獲判無罪

南卡華裔店主槍殺14歲非裔少年 獲判無罪
生活不易許多人做副業賺錢 年薪15萬也兼職

生活不易許多人做副業賺錢 年薪15萬也兼職
85後半導體專家達博辭日職返中 分析：北京搶情報、人才取得勝利

85後半導體專家達博辭日職返中 分析：北京搶情報、人才取得勝利
維州5死巴士公司有封路未減速肇禍前科 華人老闆神隱

維州5死巴士公司有封路未減速肇禍前科 華人老闆神隱