廣西男醫院前賣3元盒飯 早起買菜、風雨無阻 原因感人

阿六在打飯。（取材自九派新聞）

廣西玉林一名男子風雨無阻在腫瘤 醫院附近擺攤，販售每份僅3元人民幣的愛心盒飯，這位被稱為「阿六」的攤主還自掏腰包準備紅包送給有需要的人，希望將自己曾獲得的善意延續下去，為正在與病魔搏鬥的家屬帶來力量。

九派新聞報導，阿六本名李全六，已在廣西玉林一家腫瘤醫院附近擺攤近3個月。每逢周一至周五，他都會準時出攤，即使天氣惡劣也不輕易缺席。「雨停了我還是會來。」他說。

阿六販售的盒飯雖然只收3元，但有菜有肉有飯，菜色幾乎天天不同，包括雞腿、冬瓜排骨湯、萵筍炒肉片等料理。他表示，收取3元並非為了盈利，而是不希望前來用餐的病患與家屬感覺自己是在接受施捨。此外，他也認為「3」有著「生生不息」的寓意。

為了準備盒飯，阿六清晨6時多便開始採買食材，一天往往需要搬運80多斤食材，家人也會一同幫忙。從備料到烹煮，往往忙到中午才出攤，而盒飯通常在下午1時左右就銷售一空。談到堅持早晨採買新鮮食材的原因，他笑說：「早上的菜比較好，不只是新鮮，太陽升起時萬物都有朝氣和能量，我希望把好的能量帶給醫院裡的病人。」

談起初衷，阿六坦言，家中曾有人罹患重病，當時獲得親友無私幫助，才順利度過難關。

除了擺攤之外，阿六還會準備紅包，在擺攤時給一些特別需要幫助的人。最開始他帶3個紅包，後來帶6個，現在他每天都帶9個，一個紅包裡放100元。「希望能提升他們的信心。因為我自己也經歷過，獲得安慰和力量的時候，對於病人和家庭都是很有幫助的。」

隨著善行逐漸被外界看見，阿六的小攤前經常大排長龍，隊伍中超過一半都是回頭客。他除了賣盒飯，也會主動與病患及家屬聊天、打氣，鼓勵他們勇敢面對治療。