好羨慕…哈工大集體婚禮 187對新人獲贈「1克拉鑽戒」

哈工大集體婚禮，學校送1克拉鑽戒。(取材自央視新聞微信公眾號)

哈爾濱工業大學近日為187對新人舉辦博士生集體婚禮，校方特別送上由校內科研團隊自主研製的1克拉鑽戒，將尖端科技與愛情誓言結合，為這場婚禮增添獨具哈工大特色的「硬核浪漫」。值得一提的是，這些鑽不是買的，而是「種」出來的。

央視新聞微信 公眾號報導，哈工大航天學院紅外薄膜與晶體團隊負責人朱嘉琦表示，自然界中的天然鑽石往往需要在地底深處歷經數億年的高溫高壓環境才能形成，但哈工大實驗室培育的高品質鑽石，從一顆微小「種晶」到完整成品，僅需數天時間即可完成。

「一克拉鑽戒」承載學校殷殷祝福。(取材自哈爾濱工業大學)

朱嘉琦說，科研人員將甲烷與氫氣混合後注入反應腔，利用微波等離子體激發，使氣體分子分解為活性原子基團，碳原子便在種晶表面一層層有序堆疊生長。經過耐心培育後，一顆純淨的金剛石單晶逐漸形成，再歷經切割、打磨與鑲嵌等工序，最終成為新人手上的璀璨鑽戒。

校方指出，這款實驗室培育鑽石獲得多個獎項肯定，與天然金剛石相比，團隊研製的金剛石尺寸更大、品類更豐富，除可作為珠寶材料外，未來還可應用於金剛石電池、量子感測以及高功率晶片散熱等領域，潛力看好。

據了解，自2013年首屆哈工大博士生集體婚禮舉辦以來，已有803對新人在母校、師長及親友見證下締結良緣。校方表示，以自主研發鑽石打造專屬婚戒，彰顯技術自立的特殊信物，並勉勵新人把「小家的溫暖」化作「報效國家的力量」。

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