職缺要求配偶是本校博士？貴州大學挨批「蘿蔔崗」後終止招聘

貴州大學西校區大門。（取材自人民網）

中國貴州大學近日發布招聘公告，為學校資產經營管理辦公室招聘一名管理職人員，除學歷、科系要求外，還要求應徵者配偶為該校在職在編（正式編制內）優秀博士，且須具備多項學術成果，引發「蘿蔔崗」質疑。貴州大學5月31日回應稱，相關報考條件設置不當，已決定終止本次招聘。

據極目新聞報導，貴州大學官網5月27日發布《貴州大學2026年簡化招聘公告（一）》，計畫為學校資產經營管理辦公室招聘管理職人員1名。該職缺要求大學以上學歷，職等為管理9級，招聘專業包括管理科學、工程管理、工程造價。

報導指，除專業和學歷要求外，該職缺還要求應徵者配偶為該校在職在編優秀博士，且同時具備多項學術成果，包括主持2項以上國家級項目、以第一作者身分發表CSSCI論文10篇以上、獲貴州省優秀成果獎一等獎1項，以及為學校學科學術帶頭人、貴州省創新團隊帶頭人。

報導稱，相關招聘條件曝光後，引發網友質疑該職缺為「蘿蔔崗」。5月30日，貴州大學黨辦相關工作人員回應稱，已就網友關注情況向貴州省委教育廳匯報，但未正面說明為何設置這項特定條件。

「蘿蔔崗」是中國網路流行語，源自俗語「一個蘿蔔一個坑」。在招聘領域中，通常指職缺疑似已有人選，卻仍對外發布招聘資訊、走完招聘流程；相關條件往往被質疑是為特定對象「量身訂做」，其他應徵者可能只是陪跑。

貴州大學5月31日發布公告稱，近日學校發布《貴州大學2026年簡化招聘公告》，擬招聘資產經營管理辦公室管理職人員，引發社會關注，學校對此高度重視。

公告指，該職缺設置的初衷，是解決長期扎根貴州、對學校發展作出突出貢獻的高層次人才現實困難，並依簡化招聘程序辦理。

貴州大學表示，經認真研究，本次招聘在實際操作中存在報考條件設置不當問題，校方對此深表歉意並決定終止。下一步，學校將切實改進相關工作，並感謝社會各界關心和監督。