「像世界末日」沙塵暴襲擊哈爾濱 體育場頂棚瞬間被掀翻

5月31日晚間5時30分左右，黑色沙塵像一堵牆襲向黑龍江哈爾濱，前後持續約半個多小時。（取材自上觀新聞）

黑龍江哈爾濱5月31日突然出現毀天滅地般的沙塵暴，據「上觀新聞」報導，不只樹木被大風刮倒，牆壁被吹垮，車輛被砸損壞，體育場的頂棚也遭掀翻。黑龍江省氣象服務中心官方微博 「龍江氣象」發文稱，哈爾濱昨天「一天之內集齊高溫、沙塵暴、雷雨、強對流，是不是可以召喚神龍了？」

一位哈爾濱當地民眾告訴「上觀新聞」，當天晚間5時30分左右，他在家看到大風捲著黑色沙塵遠遠地像一堵牆一樣向小區移動，不到2分鐘，「黑牆」抵達後就「吞沒」了小區，天瞬間黑了，大風持續了有半個多小時。

「有點像世界末日！」哈爾濱另一位市民稱，他白天到市區周邊露營，晚間5時許開車往回走，在路上還沒進城區就看見百米高的黑色沙牆從左往右襲來，沒過一會就一片黑暗。另有網友稱，不少樓頂搭建的彩鋼板被大風刮飛，還有大量建築外牆的牆皮被吹落。

報導稱，5月31日，受強對流天氣影響，哈爾濱國際會展中心體育場相關設施受到損壞，原計畫當晚舉行的演唱會被迫取消。

有網友發布的影片顯示，體育場頂棚的白布大面積被強風破壞，內場擺好的座椅也被大風吹翻，音響等設備也被吹倒，現場一片狼藉。據悉，當天原計畫在體育館舉辦的「超級音雄巨星LIVE演唱會──哈爾濱站」，包括：張信哲、張韶涵、光良、阿杜都將登場演出。

哈爾濱5月底出現沙塵天氣並不多見。「九派新聞」報導，中國天氣首席氣象分析師信欣解釋，31日高空槽和地面氣旋東移影響內蒙古東部和東北地區，並在這一帶地區形成鋒面系統。在鋒面前後，冷暖差異非常大。黑龍江多地昨天下午先經歷了鋒前增溫，其中哈爾濱出現少見高溫天氣。之後冷空氣和近地面氣旋攜帶大風登場，冷暖對撞之下，出現雷電大風等強對流天氣。

信欣表示，這就相當於是「準冬季水平的冷空氣遇到夏季水平的暖空氣，大風、對流都很強」。冷空氣大風疊加對流陣風，會導致東北局地大風具有一定的極端性。