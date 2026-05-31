我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路州議會通過新國會選區地圖 非裔民主黨選區被打散

灣區Goodwill小店將逐步消失 新執行長押注二手「超級店」

「像世界末日」沙塵暴襲擊哈爾濱 體育場頂棚瞬間被掀翻

中國新聞中心／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
5月31日晚間5時30分左右，黑色沙塵像一堵牆襲向黑龍江哈爾濱，前後持續約半個多...
5月31日晚間5時30分左右，黑色沙塵像一堵牆襲向黑龍江哈爾濱，前後持續約半個多小時。（取材自上觀新聞）

黑龍江哈爾濱5月31日突然出現毀天滅地般的沙塵暴，據「上觀新聞」報導，不只樹木被大風刮倒，牆壁被吹垮，車輛被砸損壞，體育場的頂棚也遭掀翻。黑龍江省氣象服務中心官方微博「龍江氣象」發文稱，哈爾濱昨天「一天之內集齊高溫、沙塵暴、雷雨、強對流，是不是可以召喚神龍了？」

一位哈爾濱當地民眾告訴「上觀新聞」，當天晚間5時30分左右，他在家看到大風捲著黑色沙塵遠遠地像一堵牆一樣向小區移動，不到2分鐘，「黑牆」抵達後就「吞沒」了小區，天瞬間黑了，大風持續了有半個多小時。

「有點像世界末日！」哈爾濱另一位市民稱，他白天到市區周邊露營，晚間5時許開車往回走，在路上還沒進城區就看見百米高的黑色沙牆從左往右襲來，沒過一會就一片黑暗。另有網友稱，不少樓頂搭建的彩鋼板被大風刮飛，還有大量建築外牆的牆皮被吹落。

報導稱，5月31日，受強對流天氣影響，哈爾濱國際會展中心體育場相關設施受到損壞，原計畫當晚舉行的演唱會被迫取消。

有網友發布的影片顯示，體育場頂棚的白布大面積被強風破壞，內場擺好的座椅也被大風吹翻，音響等設備也被吹倒，現場一片狼藉。據悉，當天原計畫在體育館舉辦的「超級音雄巨星LIVE演唱會──哈爾濱站」，包括：張信哲、張韶涵、光良、阿杜都將登場演出。

哈爾濱5月底出現沙塵天氣並不多見。「九派新聞」報導，中國天氣首席氣象分析師信欣解釋，31日高空槽和地面氣旋東移影響內蒙古東部和東北地區，並在這一帶地區形成鋒面系統。在鋒面前後，冷暖差異非常大。黑龍江多地昨天下午先經歷了鋒前增溫，其中哈爾濱出現少見高溫天氣。之後冷空氣和近地面氣旋攜帶大風登場，冷暖對撞之下，出現雷電大風等強對流天氣。

信欣表示，這就相當於是「準冬季水平的冷空氣遇到夏季水平的暖空氣，大風、對流都很強」。冷空氣大風疊加對流陣風，會導致東北局地大風具有一定的極端性。

5月31日傍晚，哈爾濱突然出現沙塵暴來襲，當地體育場頂棚瞬間被掀翻。（取材自上觀...
5月31日傍晚，哈爾濱突然出現沙塵暴來襲，當地體育場頂棚瞬間被掀翻。（取材自上觀新聞）

微博

上一則

中國38歲網紅「喉嚨爛光」身亡 消失一周竟被蟲咬感染不治 火速下葬

延伸閱讀

中國各地紛傳豪雨成災 全因聖嬰現象作祟？

中國各地紛傳豪雨成災 全因聖嬰現象作祟？
離奇…「貓跳台」放窗邊竟起火

離奇…「貓跳台」放窗邊竟起火
下公車人被沖走 紐約暴雨25分鐘變大洪水 災難場面曝

下公車人被沖走 紐約暴雨25分鐘變大洪水 災難場面曝
中國多地暴雨成災 重慶已釀1死17人失聯

中國多地暴雨成災 重慶已釀1死17人失聯

熱門新聞

「興‧泉滴水湖泳渡挑戰賽」的直播畫面。（取材自微博）

提醒被斥鬧事…上海泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀

2026-05-25 09:30
涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
中方疑似派出隱藏身分的解放軍情報人員裝扮成國宴服務生，利用貼身端茶倒水的機會進行近距離監控。（截圖自Ｘ平台）

川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物

2026-05-21 09:30
一輛在英國展示的比亞迪電車。(路透)

中國汽車進軍全球 水土不服引發負評

2026-05-30 14:18
37歲企業董事長、雲聯車隊車手張秀軍26日發生意外離世。（取材自澎湃新聞）

受困1小時才被發現 中國37歲董事長張秀軍拉力賽意外離世

2026-05-29 22:20
「興‧泉滴水湖泳渡挑戰賽」的直播畫面。（取材自微博）

上海泳渡賽 女選手露點照被直播 承辦方推給攝影師…

2026-05-26 02:23

超人氣

更多 >
中餐館半夜遭突襲 16人被ICE抓捕 背後牽扯大案

中餐館半夜遭突襲 16人被ICE抓捕 背後牽扯大案
自駕計程車在美街頭愈來愈常見 荒謬事件卻一籮筐

自駕計程車在美街頭愈來愈常見 荒謬事件卻一籮筐
維州5死數十傷大車禍 華人巴士司機被控過失殺人

維州5死數十傷大車禍 華人巴士司機被控過失殺人
「艾狄胥猜想」80年解方 OpenAI推翻

「艾狄胥猜想」80年解方 OpenAI推翻
中年危機來臨前 4生肖穩步脫離貧窮「日子好起來」

中年危機來臨前 4生肖穩步脫離貧窮「日子好起來」