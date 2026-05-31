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中國38歲網紅「喉嚨爛光」身亡 消失一周竟被蟲咬感染不治 火速下葬

記者陳穎／即時報導
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中國網紅「哈尼小微」驚傳過世，享年38歲。（取材自微博）
中國網紅「哈尼小微」驚傳過世，享年38歲。（取材自微博）

中國網紅「哈尼小微」長期透過直播分享雲南少數民族哈尼族的文化與日常生活，在社群平台擁有超過3萬名粉絲追蹤。不料近日卻傳出噩耗，她在停止更新社群一周後，被家屬證實已於5月27日凌晨病逝，享年38歲，消息曝光後令不少粉絲震驚不已。

據中國媒體報導，出生於1987年的哈尼小微，過去曾在東南亞金三角地區工作，返鄉後經常透過網路直播介紹家鄉風情與生活點滴，累積不少忠實觀眾。不過，自5月20日發布最後一則動態後，她便突然停止更新社群平台，引起好友與粉絲關心。

直到有友人主動向家屬詢問近況，才得知哈尼小微已於27日凌晨離世。其弟弟透露，姊姊其實身體不適已有一段時間，從外地返家時臉色十分憔悴，原本以為只是一般感冒或身體疲勞，沒想到病情迅速惡化。

家屬表示，哈尼小微後來出現無法進食、喉嚨嚴重發炎等症狀，緊急就醫後被診斷感染恙蟲病。由於錯過最佳治療時機，住院短短數日便不幸病逝，家人也於當天下午為她舉行告別儀式。

根據台灣衛福部疾病管制署資料，恙蟲病是由恙蟎幼蟲叮咬傳播的急性傳染病，主要流行於亞洲及太平洋地區，包括日本、澳洲北部、巴基斯坦及阿富汗等地皆屬高風險區域。

感染恙蟲病後，患者可能出現持續高燒、頭痛、肌肉痠痛、畏寒、盜汗、淋巴結腫大等症狀，遭叮咬部位還可能形成典型焦痂，部分患者一週後會出現紅色斑丘疹。若未及時接受治療，嚴重者甚至可能併發肺炎、多重器官衰竭或肝功能異常，死亡率最高可達六成。

台疾管署提醒，民眾從事登山、露營、農作或其他戶外活動時，應避免長時間停留於草叢、灌木叢等恙蟎容易孳生的環境，並穿著淺色長袖衣褲、使用防蚊蟲藥劑。離開戶外環境後，也應儘速沐浴、更換衣物，降低遭恙蟎叮咬及感染風險。

東南亞

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