北京清華碩士畢業當紋眉師 最高月入10萬人民幣

清華大學美術學院碩士的廣州女生Yoyo，畢業後做紋眉師一年了。（取材自大象新聞）

擁有中國傳媒大學本科、清華大學美術學院碩士學位的廣州女生Yoyo，進過大廠、考過編制，最後卻做了一名紋眉師。母親覺得她白瞎了這麼好的學歷，曾哭著反對，去年6月她的故事被披露後火上了熱搜。現在Yoyo過從事紋眉工作一年多，最高月收入達到10萬元（人民幣，下同，約1.4萬美元），但最低的時候，也會掉到2、3萬元。她在北京和廣州各有一個小工作室，自己既是老闆，也是技師，還要處理運營、客服、課程開發，一個人扛起了一個小團隊的全部。

廣州日報報導，儘管收入不穩定，Yoyo說，「現在我的心態相對穩定了。既然選擇了有波動的行業，就得承受起伏。我既能接受高的時候，也能接受低的時候，用平常心去面對。」

清華大學美術學院碩士的廣州女生Yoyo，畢業後做紋眉師一年了。（取材自大象新聞）

報導稱，有部分人認為她做紋眉師浪費學歷。對此，Yoyo表示，如果我們認為努力讀書考入好學校，拿著文憑找一份光鮮亮麗的工作才算不浪費，那她確實沒有符合這個標準。但自己能把所學知識應用到實際工作中，那就沒有浪費。Yoyo表示，清華畢業讓她可以選擇從事紋眉，不是僅能從事紋眉。

據報導，有網友認為父母在Yoyo教育上的投資是虧損的。「真正的教育不是以學習和工作為唯一錨點，而是以個人的終身發展作為衡量標準。」Yoyo認為，「考上好學校、在學校裡的生活，是我當時追求的，讓我內心快樂；畢業後我覺得賺錢會讓我快樂，於是努力往前走。每一步都讓我快樂，這就夠了。」

報導指出，Yoyo說，經過一整年，她的父母不再覺得紋眉是低端行業，認為她是在創業。而母親也從強烈反對到默默支持，會到工作室幫她搞衛生。「媽媽不再糾結我的職業，而是關心我今天累不累，客人有沒有為難我。」