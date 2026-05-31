模仿黃仁勳走紅 「黃銀勳」直言：我現在很害怕

黃仁勳模仿者：楊洋。（取材自中國新聞周刊）

輝達 Nvidia（又譯英偉達）執行長黃仁勳 日前訪華，身穿招牌皮衣大啖在地美食的親民形象引發全網轟動。隨後，一名居住在遼寧丹東農村的28歲青年楊洋，因在外型上與黃仁勳有幾分相似，花費百元購置皮衣並以麵粉染白頭髮，在短視頻平台復刻黃仁勳中國行的名場面。這個名為「黃銀勳」的帳號在短短十天內暴漲數萬粉絲，直播間湧入上萬人，迅速捲入「山寨成名」的輿論風暴。

中國新聞周刊報導，楊洋出生於1999年，曾當過洗碗工與拉麵師傅，5年前回鄉一邊務農一邊經營短視頻。他透露，此前便有網友留言指其撞臉黃仁勳，這次黃仁勳來華掀起熱潮，他「聽勸」嘗試模仿，沒想到單支影片播放量高達1500萬。

然而，這場「潑天流量」隨之帶來巨大的焦慮。楊洋受訪時坦言：「完全沒料到會走紅，我現在很害怕。」他表示，這兩天不斷有短視頻遭到投訴而被迫下架，甚至收到冒充Nvidia法務團隊的警告私訊。面對輿論起伏的批評聲浪，他強調自己並非如傳言所說「月入十萬」，目前直播一場僅收入幾百元，且在直播時已特別注意，絕不侵犯他人肖像權或損害企業名譽。

談及模仿動機，楊洋表示，自己非常崇拜黃仁勳，得知黃仁勳也是洗碗工出身、隨後創業成為傳奇後深受觸動。他直言，一個普通農村小夥子，透過模仿彷彿拉近了與商業大佬的距離，也想藉此抓住改變命運的機會。面對山寨模仿的爭議，楊洋承認模仿他人確實不太合理，目前正絞盡腦汁思考轉型，並已開始拍攝為環衛工人送飲料等正能量內容，試圖在爭議中尋求「逆風翻盤」的可能。