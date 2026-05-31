想當王楚欽媳婦？王母開出3個「硬條件」 千萬網友破防

王楚欽（中）與父母。（取材自微博）

中國乒乓球好手王楚欽 日前在倫敦世乒賽創下十戰全勝的佳績，風光無限，不過近來在網路上引發熱烈討論的，除了他的賽場表現，還有他母親任偉針對未來兒媳的具體要求。任偉不提彩禮、不看家世，也不重長相，只希望未來兒媳性格溫順、能接受聚少離多、最好生一個或者兩個孩子，這三個「硬條件」讓千萬網友瞬間破防。

網易號「鄉野小珥」報導，王楚欽小時候因為體質差，被父母送去打乒乓球鍛鍊身體，沒想到就此走上職業道路。十歲那年，王楚欽隻身前往河北保定受訓，當時一年十幾萬元的訓練開銷對家庭是不小的負擔。為此，母親任偉毅然辭去吉林大學的穩定工作前往陪練，父親王雲忠則拚命奔波物流生意。夫妻倆當時為了省錢，去看兒子時總坐十幾個小時的普通客車，住一晚五十元左右、環境簡陋的小旅館。

這段艱苦的經歷王楚欽一直記在心裡。在巴黎奧運 會奪金、拿到獎金後，他第一時間就在北京朝陽區全款買了一套房子，並親自監督裝修，處處貼心配合父母的習慣，例如廚房特別為習慣傳統烹飪的母親安裝了燃氣灶。今年初母親因搬東西扭傷手腕，王楚欽也立刻推掉商業活動，回北京悉心照顧。 王楚欽。（取材自微博）

隨著王楚欽來到26歲、達到世界第一的職業巔峰，外界對他的感情歸宿也十分關注。母親任偉對此態度開明，不催促也不講究門當戶對，在被親友問及時，她提出了三點想法。

第一是「性格溫順，家庭教育良好」。身為大學畢業生的任偉認為，外貌會衰老、財產會貶值，唯有人品愈用愈值錢。她希望未來的媳婦性格溫和、懂得包容讓步，讓兒子結束高強度的比賽回家後，能有一個放鬆的港灣。

第二是「能接受聚少離多，甘願做後盾」。王楚欽一年有三百多天在訓練和比賽中度過，任偉坦言，未來即使兒子退役，大概率也會繼續留在乒乓球領域擔任教練或做技術研究，因此妻子必須習慣這種「半空巢」的家庭生活。

第三則是「最好生一個或兩個孩子」。任偉解釋，這並非為了傳宗接代，而是想到兒子這幾年面對的都是冰冷的比分和刺眼的鎂光燈，如果家裡能有孩子的笑聲，能為生活增添溫暖與煙火氣。

這三條要求傳出後，有網友翻出前隊員方博過去在直播中的爆料。方博曾透露，王楚欽本人的擇偶類型偏向「慕強」，他喜歡的不是盲目崇拜他的姑娘，而是本身有實力才華、三觀一致，能令他由衷敬佩的精神對手。