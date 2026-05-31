「鞠萍姐姐」六一兒童節退休 網嘆：我的童年結束了

陪伴無數小朋友長大的「鞠萍姐姐」要退休了。（取材自杭州日報）

陪伴無數人度過童年時光的「鞠萍姐姐」退休 了。中國著名電視少兒節目主持人鞠萍主持生涯超過30年，一路從小姐姐變成老太太，但無論聲音、語態、髮型都幾乎沒變，始終保持著大家記憶中的樣子。她表示，六一兒童節是她退休生活的起點，並感性談到：「42年的陪伴，我非常榮幸」，更強調工作中收穫的愛心、童心、耐心，「就是我做這個職業的一生中最寶貴的東西」。

綜合杭州日報、遼瀋晚報等媒體報導，今年60歲的鞠萍，1966年1月25日出生於北京市，她畢業於北京幼兒師範學校，是當代中國集主持人、製片人、編導、配音演員於一身的資深電視人，同時也擔任中華全國婦女聯合會第十三屆常務委員。

1984年，鞠萍第一次主持少兒節目，隔年知名少兒節目「七巧板」欄目正式開播，當時剛剛從幼師專業畢業，被電視台破格錄取的年輕女孩鞠萍，從此走入公眾視野，成為家喻戶曉的「鞠萍姐姐」。 1984年，鞠萍第一次主持兒童節目。（取材自杭州日報）

「七巧板」與「鞠萍姐姐」很快就收穫了廣大觀眾的喜愛，據統計，該節目收視率最高時曾達到了驚人的23%，觀眾的信件更是如雪花般從各地飄來，一年能高達6000餘封。在這些來信中，小朋友們常常把鞠萍當作他們最親近的朋友，除了交流觀看節目的感受外，還會毫無保留地和她分享很多生活中的心裡話。

到了1995年，中央電視台順勢推出了全新打造的少兒益智娛樂雜誌類欄目「大風車」，鞠萍在其中不僅擔任主持人，同時更兼任製片人以及責任主編。

在那些年裡，每到傍晚放學時分，無數孩子都會守在電視機前，等著「大風車」的音樂響起，等著鞠萍姐姐出現。他們會跟著節目裡的遊戲一起互動，會為節目裡的才藝展示鼓掌喝采，也會跟著鞠萍姐姐一起講故事、唱兒歌。細算下來，她的節目陪伴了70、80、90、00後等一整代人的成長。鞠萍對此也笑說：「當年的小朋友，現在都成了家長了。」

主持生涯超過30年，隨著年齡增長，鞠萍也曾感嘆自己「從一個小姐姐變成一個小老師，到如今應該已是奶奶的年齡」。但無論是聲音、語態，還是幾乎從未變換過的招牌髮型，她始終保持著大家記憶中「鞠萍姐姐」的本色，也守護著幾代「小朋友」的美好童心。 鞠萍主持「動漫世界」時與角色「頑皮」合影。（央視網資料圖）

許多人好奇她如何能夠這樣長時間堅持做同一件事？過程中是否難免會讓人感到壓力或產生倦怠？對此，鞠萍稱自己沒有壓力，她認定：「做少兒節目主持人，是要有一種奉獻和捨棄精神的。」而所有付出，也讓她在時光走過的這麼多年當中，始終不斷收獲著來自一批又一批「小朋友」的認可與喜愛。她直言：「這份愛心、童心、耐心，就是我做這個職業的一生中最寶貴的東西。」

從早期的「七巧板」、「大風車」，到後來的「風車轉轉轉」、「動漫世界」……，30多年過去，鞠萍依然提醒自己，時刻保持著這份最初的初心。正是因為熱愛孩子、喜歡和孩子們打成一片，她才成就了無數孩子心中無可替代的「鞠萍姐姐」。

隨著「鞠萍姐姐」在兒童節這一天，為自己的螢幕生涯畫下了圓滿的句點，不少網友也感嘆：「我的童年結束了」。