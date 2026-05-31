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車堵工廠門口11天 陝西街道辦挨轟「任性粗暴執法」

中國新聞組／北京31日電
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執法車輛封堵企業大門。（取材自大河報）
執法車輛封堵企業大門。（取材自大河報）

陝西西咸新區上林街道辦事處近日前往一家簡易衛生間加工廠檢查，因工作人員未出示執法證件，遭工廠拒絕配合檢查，沒想到當天街道辦就派人用車輛封堵企業大門，時間長達11天，引發「任性粗暴執法」爭議。目前西咸新區紀檢監察工委已介入調查，涉事廠房門口的執法車已開走，人員進出得以恢復，但經營損失仍在核算中。

綜合大河報、看看新聞、極目新聞等媒體報導，據了解，該廠負責人董某於5月14日工廠剛開工時，遭遇一名著便裝的上林街道辦城建管理辦公室工作人員進入廠區檢查，並口頭通知「必須停工」。由於對方無法出示執法證件與文書，董某拒絕停工並將對方推出廠門。當天中午，即有人駕駛綜合行政執法車封堵該廠大門。

圖為執法車輛。（取材自大河報）
圖為執法車輛。（取材自大河報）

視頻顯示，董某要求現場三人出示執法證件和文書並詢問停工原因時，對方皆沉默不語。數日後，又有一輛執法車封堵了該廠偏門。該廠工人透露，大門遭封堵後，工人在一旁圍牆開了個口子設置鐵皮門，但貨物進出仍受到影響。

對於用執法車堵門的舉措，上林街道辦城建管理辦公室工作人員表示，是因為董某不配合檢查，並稱「街道辦沒有文書，沒有執法證，有工作證」。當被問及不配合檢查是否就可以堵門時，該工作人員說：「那我們應該咋辦，我覺得應該堵門。」上林街道辦陳姓紀工委書記在面對「用執法車堵門是否合規合法」的質疑時，也說：「咋不合適？」

此外，西咸新區環保部門工作人員事後也曾到廠檢查，並表示該廠房內有油漆和工具，此行主要核查刷漆的違法行為。環保部門另一名工作人員則確認，並未要求董某停工或下達相關文書，理由是找不到董某本人。西咸新區相關部門隨後表示，從此前報導來看，執法人員用執法車堵門的行為確實存在問題，涉事工廠是否存在違法之處則需進一步調查。

董師傅開辦的簡易衛生間加工廠。（取材自大河報）
董師傅開辦的簡易衛生間加工廠。（取材自大河報）

北京大學政府管理學院教授馬亮針對此事指出，這種在執法中採取的強制措施不符合法定程序，存在濫用職權的嫌疑。馬亮表示：「即便企業確實存在違法行為，也應當通過合法方式予以查處。」他認為當地執法人員的回應顯示出簡單粗暴的執法方式，甚至可說是打著執法的名義破壞法律的權威性。針對基層執法的監督，馬亮建議，一方面司法機構應加強對執法行為的監督，另一方面紀檢監察部門也應當積極介入，強化對執法全過程的監督。

陝西恆達律師事務所高級合夥人、律師趙良善分析，涉事人員的執法行為涉嫌構成程序違法與濫用行政職權，且長期封堵大門、阻礙正常進出的行為亦涉嫌違反「治安管理處罰法」中擾亂單位秩序的違法情形。趙良善補充，若經查實該廠確實存在違規刷漆、廢氣直排、無證排汙等違法行為，企業及相關負責人亦將依法承擔責令整改、罰款、停產整治等相應的行政與法律責任。

目前，西咸新區紀檢監察工委工作組正在有序開展全面調查，承諾將依法依紀處理，並及時向社會公布有關結果。

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