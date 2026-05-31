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你喝的「日本抹茶」其實來自中國？ 中國抹茶產量已占全球近7成

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中國媒體指出，2025年中國抹茶產量已占全球近七成。（新華社）
中國媒體指出，2025年中國抹茶產量已占全球近七成。（新華社）

不少人赴日旅遊喜歡買抹茶，但當中可能不少都產自中國。據央視網等中國媒體報導，中國是全球最大的抹茶生產國，2025年，中國抹茶產量突破1.2萬噸，占全球近70%。中國抹茶第一大省──浙江今年第一季抹茶出口量達到1241.97噸，貨值人民幣1.4億元（約2081.84萬美元），較去年同期又激增730%。

浙江「錢江晚報」表示，中國茶葉流通協會的數據顯示，2025年全球抹茶總量1萬7600噸，中國作為全球抹茶最大生產國，2025年全國抹茶總量突破1.2萬噸，占全球抹茶總量近70%。反觀2025年日本抹茶年產能僅約5000噸，但出口量卻達到8718噸，出口占產量比竟超過170%，當中不少就是進口轉出口。

報導稱，中國抹茶工業化始於1986年，浙江餘杭從日本引入蒸青生產線，開啟規模化生產。如今，浙江的抹茶年產量4292噸，已是中國抹茶生產第一大省，貴州產能4000噸，成為中國西部抹茶產業的新高地。

其中僅貴州「貴茶集團」，2025年抹茶銷售就達到2500噸，綜合產值突破人民幣7.5億元，占全球抹茶五分之一的市場。

錢江晚報指出，「全球抹茶消費正從日本主導轉向中日雙核驅動、歐美增量支撐的新格局」。

北京日報則表示，若說溯源，抹茶的根在中國。南宋時期，日本僧人南浦紹明等來餘杭「‌徑山寺」修學，並將徑山的茶種、製茶技藝及茶宴禮儀帶回日本，最終才演變為今天的日本茶道與抹茶文化。

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