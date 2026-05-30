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損失70萬…武漢2萬隻鴨被洪水沖走 長江巡護員發現疑似「落單鴨」

中國新聞組╱北京30日電
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張明浩在池州江段拍到的鴨子。(取材自極目新聞)
張明浩在池州江段拍到的鴨子。(取材自極目新聞)

5月26日凌晨，湖北府澴河因降雨而來的洪水，導致武漢當地養殖戶飼養的2萬多隻鴨子集體「出逃」。截至29日，這批「離家出走」的鴨子已經在長江流域漂流了三天多，去向引發全網關注，許多熱心人幫忙尋找；當天下午，在距離事發地武漢市東西湖區約300公里的安徽池州，長江協助巡迴賽員發現疑似來自上游的「落單鴨」。

極目新聞報導，29日下午3時30分許，安徽銅陵江豚保護協會的張明浩發來照片，他在距武漢約280公里的安徽省池州市貴池區江段，拍到了一隻在長江中漂浮的灰色鴨子，其外形與武漢丟失的鴨子高度相似。

26日凌晨，武漢東西湖區柏泉街道遭遇強暴雨，府澴河水位暴漲，鴨農黃勝利的鴨棚被淹。黃勝利說，他為搶救鴨子被困水中，直到上午9時許才被消防員、公安幹警和村民救出。3萬多隻即將出欄的鴨子中，有2萬多隻被洪水沖散，順府澴河漂流而下。黃勝利很著急：「鴨子再有五、六天就要出欄，每隻收購價約35元，此次損失70多萬元」。

26日下午，多位武漢市民在府河大橋附近拍到成群的鴨子在湍急水流中漂流，水面上黑壓壓一片。此事經媒體通報後，引發全網關注。府澴河是長江中游北岸重要支流，經湖北隨州、孝感、武漢三市，在武漢市黃陂區諡家磯匯入長江。有業內人士分析認為，鴨子不太可能一直順水漂流，更大的可能性是早已零零散散躲進了沿途的灣子、河汊，或是在江中洲島、蘆葦蕩裡停留棲息。

目前，在長江生態保護基金會的發動下，安徽、江西、江蘇等地的長江協助巡護隊伍都表示將積極協助尋鴨，「我們帶著望遠鏡，觀測江豚，順便也能幫武漢的朋友找鴨」。目前，長江全流域已組成2.3萬餘人的漁政協助巡護隊伍，常年在沿江開展日常巡護、線索報告、違法勸阻和水生生物救護等工作。

黃勝利仍在全力尋找這批鴨子。黃勝利說，這幾天他一直在沿河尋找自己的鴨子，有數十位熱心人沿河幫忙撈鴨，已找回2000多隻鴨子。

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