被霸凌還是中暑？南寧理工學院網紅「鵝學長」突離世

「鵝學長」此前愛在校園溜達。(取材自上游新聞)

南寧理工學院校園網紅大鵝「鵝學長」近日突然死亡，引發師生及網友關注。校方29日證實，「鵝學長」已離世，目前已請獸醫檢查，具體死因仍在調查中。

上游新聞報導，社群平台近日流傳一則署名南寧理工學院的訃告，內容提到「沉痛悼念校園網紅大鵝學長。朝夕相守，相伴朝夕，昔日身影遍布校園各處，活潑身影成為大家課餘樂趣。遺憾不敵酷暑，鵝學長永遠離開了我們。感謝牠長久以來的陪伴，願牠在另一個世界清涼自在，無憂無慮。」落款時間為5月27日。

公開資料顯示，「鵝學長」兩個多月前因闖入教室「巡視」的影片暴紅網路，因經常出現在教室、宿舍、軍訓場及校園各處，且喜歡與學生互動，成為校內知名「團寵」，是妥妥的「E鵝」。不少學生得知消息後表示十分難過，校園博主也發文悼念，形容牠是校園裡「特別的存在」。

南寧理工學院後勤保衛處工作人員證實，「鵝學長」確已死亡，但網傳的訃告並非學校發布，「我們也很惋惜。」針對外界猜測「鵝學長」可能長期遭校內黑天鵝排擠，甚至因無法下水而中暑死亡，校方予以否認。

工作人員表示，「牠是獨立出來的，是由人養大的，所以對其他天鵝沒有任何親密行為。」由於從小由人類餵養長大，牠非常親近人，甚至「認為自己是個人」，因此經常自由進出教室、宿舍與食堂。

「而且要說打架，牠比黑天鵝厲害。」工作人員表示，平時更多看到的是黑天鵝無法進入牠的活動範圍，「所以不存在誰霸凌誰的問題，嚴格來說，應該是反過來的。」

校方表示，近期南寧天氣異常炎熱，「別說動物，人都受不了」，推測中暑可能導致動物抵抗力下降，進而引發其他疾病。目前獸醫仍在進一步檢查，以釐清確切死因。

至於未來是否再飼養類似的大鵝，校方表示可能性很高，並指出校內目前已有孔雀、黑天鵝及鴛鴦等動物，主要目的是豐富校園生態環境。