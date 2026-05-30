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「女乘客在我車裡拉屎」滴滴司機反映要換座椅 公司說話了

中國新聞組／北京30日電
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陳師傅在自助洗車處。（受訪者供圖）
陳師傅在自助洗車處。（受訪者供圖）

四川南充近日發生一起乘客搭乘叫車服務後在車內留下排泄物事件，引發關注。滴滴出行29日表示，將協助司機承擔車輛清潔及座椅更換相關費用，並提供補助，同時配合警方後續調查。

極目新聞報導，司機陳師傅表示，27日凌晨3時11分接載一名女性乘客時，就聞到車內有異味，但當時以為是對方鞋底沾染異物。待乘客抵達目的地下車後，他檢查車輛後排，發現後門門檻上有糞便，座椅上則留有黃色水漬，疑似尿液。

陳師傅說：「她上車時我聞到臭味，以為是其鞋底沾上了異物，根本無法想像在車上拉屎。」他指出，自己自2021年在滴滴平台註冊成為司機以來，5年來首次遇到這種情況。

事發後，陳師傅立即前往自助洗車店清潔，並向滴滴客服反映。他表示：「門檻和表面的排泄物沖洗了，但是座椅上排泄物已經滲透至海綿內部，無法徹底清除異味，需要更換座椅。」

陳師傅拍攝的照片顯示，座椅留有明顯水漬，後排門檻及拆開後的座椅海綿上也可見汙漬。他並向警方報案。根據他與客服的對話紀錄，當天凌晨3時44分，他向客服表示「乘客在我車裡拉屎」，客服則建議報警處理。

陳師傅估計，更換座椅需花費1000多元人民幣，加上車輛停駛數日造成的收入損失，總損失約2000元，希望能獲得賠償。

滴滴出行表示，涉事訂單發生於27日凌晨，屬於代叫訂單。平台接獲司機反映後，已聯繫陳師傅及實際下單用戶，希望敦促相關人員向司機道歉並承擔損失。

滴滴指出，下單人表示不認識實際乘車者，也無法與其取得聯繫。目前陳師傅的車輛仍在維修中，平台將協助承擔座椅更換及車輛清潔費用，並積極配合警方相關工作，協助後續處理。

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