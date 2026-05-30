「買mimi送uu」主播擦邊賣19元MiuMiu高仿髮夾 登熱銷第一

主播稱只賣正版mimi髮夾，絕對不賣假貨，並將免費送出兩個「uu」字母。(取材自都市現場)

近日，一名短影音平台帶貨主播以極具迷惑性的「正版聲明」及「買贈組合」模式打擦邊球，販售國際奢侈品牌MiuMiu經典款髮夾的高仿商品，引發網路熱議。

綜合媒體報導，直播間中，該款髮夾售價19.9元(人民幣，下同)，主播多次嚴肅向觀眾表示：「我這裡只賣正版mimi髮夾，絕對不賣假貨、盜版、高仿，你們收到手的每一個都是mimi。」隨後又推出贈送活動，稱將免費送出兩個「uu」字母，並提供「幫黏服務」，在出貨前將「uu」與「mimi」組合，讓買家收到商品後即可直接配戴。

主播稱只賣正版mimi髮夾，絕對不賣假貨，並將免費送出兩個「uu」字母。(取材自都市現場)

根據網路流傳畫面，商家以「mimi」作為商品標示，另附贈兩個「u」字母貼紙，並在直播中示範如何組合成「miumiu」字樣，同時強調「只賣正版mimi，黏成什麼是用戶自由」。由於透過拆分商標元素的方式進行銷售，相關做法被網友戲稱為「法務無法選中式操作」。

記者查詢發現，相關商品外型與MiuMiu推出的經典款漆皮髮夾高度相似，該款商品官方售價高達3550元，約為直播間售價的178倍。

正版MiuMiu髮夾官方售價3550元。(取材自微博)

事件曝光後迅速在網路發酵，「買mimi髮夾送uu」成為熱門話題，不少網友以「主播笑場說明人性尚存」、「黏反了變minmin」等內容玩梗討論。據報導，該直播間憑藉單一商品登上平台時尚飾品類熱銷榜第一名，吸引大量觀眾湧入觀看，在線人數超6000人。隨著訂單增加，商家後續也取消代為黏貼服務，改為僅提供貼紙、不代黏。

不過，此舉也引發侵權爭議。部分網友認為這是創意行銷手法，也有人質疑商家藉由拆解商標規避審查，仍可能涉及侵權風險。法律人士指出，若相關商品最終呈現完整品牌標識，或商家存在誘導消費者組合使用的情況，品牌方仍可能據此主張權利。類似透過不完整商標或要求消費者自行加工完成品牌標識的銷售方式，過去已有被認定侵權的案例。

此外，事件也引發對直播帶貨監管的討論。有意見認為，目前部分擦邊行銷手法仍處於灰色地帶，平台應加強內容審核與商品監管機制，避免利用文字遊戲規避規範的帶貨行為持續出現。

截至5月29日下午，該主播仍正常開播，並因相關話題帶動流量，穩居平台時尚飾品類熱銷榜第一名。