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幼兒園禁採購漢堡、飯菜煮好到上桌不得超2小時…新規6/1起施行

中國新聞組╱北京30日電
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國家市場監督管理總局會同教育部制定的《幼兒園落實食品安全主體責任監督管理規定》將於6月1日起施行，規定禁止幼兒園從園外採購散裝糕點、漢堡、三明治等食品，禁止採購、貯存、使用散裝食用油和散裝食鹽，同時對餐食加工配送、從業人員管理、監督執法等環節作出硬性要求。

新華社報導，市場監管總局食品安全總監孫會川表示，目前全國共有幼兒園25萬多所，在園幼兒3580多萬人。與中小學相比，幼兒園大多實行的是「三餐兩點」「三餐一點」的供餐模式，餐次更密、總量更大，再加上學齡前兒童是食源性疾病的易感人群，如果身體不適，又難以準確表達。因此，幼兒園食品安全不僅是家長的關注重點，也是各級市場監管部門和教育部門的工作重點。

規定為幼兒園食品安全明確了「責任清單」，提供「操作手冊」。在供餐資質方面，規定畫出不可逾越的「硬槓槓」，明確幼兒園原則上應當自主經營、統一管理食堂。確需委託承包的，必須嚴格設定遴選條件；確需園外供餐的，必須綜合評估供餐能力、運輸距離等因素，優先選擇實施「互聯網+明廚亮灶」等智慧化管理的供餐單位，做到不達標、不進園。

從業人員管理設立明確及格線，要求幼兒園每學期至少組織一次員工職業道德與專業能力培訓，食品安全總監、食品安全員及從業人員每年參加培訓時間不少於40小時，監督抽查考核不合格的須立即整改，再次考核合格後方可上崗。

餐食加工配送環節明確「規定動作」，要求餐食從燒熟到食用間隔不得超過兩個小時，配送必須使用專用、密閉、保溫設施，並對分餐人員洗手消毒、佩戴口罩等作出具體要求。餐飲具清洗消毒方面，規定幼兒園必須設置獨立洗消間或隔斷場所，原則上採用物理消毒方法，不得使用園外集中消毒單位的復用餐飲具。

規定對幼兒園監管執法工作亮出帶電的「高壓線」，明確市場監管部門對幼兒園食堂、承包經營企業、供餐單位的監督檢查每學期不少於兩次，對幼兒園集中用餐違法行為依法從重處罰，嚴格落實處罰到人、從業禁止等要求。

教育部

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