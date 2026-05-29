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AI建議每頓只餵娃60ml奶？娃暴哭不長肉 豆包官方澄清

中國新聞組／北京29日電
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家長聽AI建議給嬰兒每頓只喂60ml奶。示意圖。（取材自紅星新聞）
家長聽AI建議給嬰兒每頓只喂60ml奶。示意圖。（取材自紅星新聞）

隨著人工智慧（AI）融入日常生活，許多民眾開始依賴AI尋求健康諮詢，然而盲目聽信恐釀成健康危機。近日廣西南寧一對新手爸媽因缺乏育兒經驗，盲從AI工具「豆包」的建議，每頓僅餵滿月寶寶 60 毫升（ml）的奶量，導致嬰兒連續一整周因飢餓哭鬧不止、體重一斤未增。直到就醫復查，經醫師點醒才驚覺錯誤。對此，豆包官方已於 5月 28 日發布澄清說明。

綜合媒體報導，廣西南寧的阿強（化名）夫婦因寶寶出生後曾因黃疸住院，對孩子的健康格外謹慎。寶寶滿月後經常哭鬧，缺乏經驗的夫妻倆便在網上查閱AI工具「豆包」獲取餵養建議。

阿強夫婦表示，根據AI的建議，他們嚴格將孩子的單次奶量控制在60ml。儘管這種餵養方式讓孩子哭鬧得更加頻繁，且家裡老人多次勸說應該多餵一些，但夫妻倆仍堅持按照AI給出的「標準」執行，導致孩子每天哭累了才睡過去。

5 月下旬，夫妻倆帶孩子前往南寧市婦幼保健院復查黃疸。新生兒科主任、主任醫師曾貴祥在詢問日常餵養量時大為驚訝。曾貴祥指出，足月滿月的寶寶正常單次奶量應達到80至100ml，60ml 遠遠無法滿足生長需求。經檢查，由於長期攝入不足，該名嬰兒在過去一周內「一斤都沒長」。

事件曝光後引發輿論熱議。豆包 AI 官方微博 @豆包官方28 日發布《關於「家長聽豆包給嬰兒每頓只餵 60ml 奶」相關不實報導的情況說明》。

說明中強調，經多輪測試，豆包在正常情況下不會給出「滿月嬰兒每頓只餵60ml」的絕對建議，而是會提供每日總奶量，並提示家長關注嬰兒的後續反應，若有哭鬧應增加餵養或諮詢醫師。

官方同時表示，已在第一時間聯繫當事醫院與曾貴祥醫師。據醫師反饋，家屬就診時雖提及「豆包建議每次餵 60ml」，但未能提供與 AI對話的具體截圖與上下文背景，因此無法還原當時的提問與完整回答，可能存在用戶的「理解偏差」。官方呼籲當事人主動聯繫，以利核實並優化相關問題。

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