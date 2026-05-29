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杭州公園黑科技 1天抓7000隻蚊子 網友「想買1個放家裡」

中國新聞組／北京29日電
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紅框中是十字港公園的捕蚊機。(取材自都市快報橙柿互動)
紅框中是十字港公園的捕蚊機。(取材自都市快報橙柿互動)

杭州蔣村十字港公園近日因引進一款「黑科技」智慧捕蚊設備暴紅，不少民眾實測後直呼「真的沒什麼蚊子」。有網友形容，這裡宛如「現實版無蚊天堂」，即使坐在樹蔭下、河邊或草叢旁，也幾乎不被叮咬，「我都想買一台放家裡」。

都市快報報導，十字港公園內設置多台柱狀捕蚊機，設備會模擬人體呼吸釋放二氧化碳，再搭配溫度與光譜誘引蚊蟲靠近，利用負壓氣流吸入機器內部，全程不使用化學藥劑、農藥或輻射。

公園內數據大屏顯示，27日下午，蔣村轄區3處設施累計已捕獲超過7000隻蚊蟲，其中十字港公園超過5000隻。

網友拍攝的大屏幕上，顯示設備已抓捕7000多隻蚊子。(取材自都市快報橙柿互動)
網友拍攝的大屏幕上，顯示設備已抓捕7000多隻蚊子。(取材自都市快報橙柿互動)

21歲的小鄭表示，自己已在河邊坐了一個半小時，「還真沒有被蚊子咬到」。他說，晚上到公園散步，「誰都不願意被蚊子咬一身包」，雖然設備不能百分之百防蚊，但「肯定會好很多」。

附近居民李先生則說，自己屬於「特別招蚊子體質」，以前到公園一定得穿長褲，「去年安裝捕蚊設備後，蚊子真的少了很多，偶爾被咬也能接受」。記者也注意到，他當天穿著短袖短褲與涼鞋。

十字港閱讀基地工作人員何女士表示，公園鄰近西溪濕地，原本水系多、蚊蟲也多，「以前只要在公園走肯定會被咬，現在已經不太會被咬到了」。她透露，不少居民都認為這些設備效果明顯，「如果有家用版、價格300元(人民幣)內，我都想買一台放家裡」。

十字港公園內不少人選擇坐在河邊。(取材自都市快報橙柿互動)
十字港公園內不少人選擇坐在河邊。(取材自都市快報橙柿互動)

多名家長也表示，現在帶孩子到十字港公園遊玩，被蚊子叮咬的情況明顯減少。有居民說：「去別的公園玩，沒一會兒就得拍好幾隻蚊子，來這裡真感覺沒蚊子。」

蔣村街道表示，為減少蚊蟲干擾、提升居民與遊客體驗，去年9月引進55台「吞天蛙」捕蚊設備，其中39台設置於十字港公園。街道指出，設備除捕蚊外，也能誘捕飛蛾、飛蟻等昆蟲。

杭州吞天蛙科技有限公司創辦人胡岳鵬表示，團隊曾在西溪濕地進行3年蚊蟲誘捕實驗，希望以「純物理誘捕」取代藥物驅蚊模式。他指出，目前產品已在全中國安裝超過5000台，未來也將推出室內款產品，「幾百元一台，希望做到普惠型」。

捕蚊機會顯示抓捕數。(取材自都市快報橙柿互動)
捕蚊機會顯示抓捕數。(取材自都市快報橙柿互動)

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