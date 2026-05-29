湖北82歲婦愛打麻將無人敢陪 子女製卡聲明：絕不追責

82歲老人酷愛打麻將卻因年齡大上桌遭拒，4子女因此製作免責承諾卡。(取材自大風新聞)

湖北隨州一名82歲婦人因喜愛打麻將，卻因年紀大、健康風險高，逐漸遭牌友與麻將館婉拒同桌，只能坐在一旁當看客。家屬為此特地製作「健康問題免責承諾卡」，表明若老人打麻將期間因自身疾病發生意外，家屬「絕不追責、索賠鬧事」，相關影片曝光後，引發大量網友共鳴，也掀起外界對牌桌免責聲明法律效力的討論。

據大風新聞報導，56歲的肖先生表示，母親雖曾因扭傷腰部需拄拐杖，但身體恢復良好，平時最大興趣就是打麻將，「打牌對老人家來說，就是在愉悅身心」。然而，隨著年齡增長，牌友和麻將館擔心健康責任問題，漸漸不願與她同桌，「她每天還是會去找人打麻將，但慢慢只能坐在旁邊當看客」。

肖先生坦言，子女雖然理解母親需求，但兄妹四人各有工作，無法時時陪伴，加上當地過去確實曾發生牌桌上有人身體不適後衍生賠償爭議，因此大家都有顧慮。

為了化解尷尬，肖先生與兄妹共同製作免責承諾卡，掛在母親身上，內容載明若老人因自身疾病在打牌期間發生健康問題，與麻將館及牌友無關，家屬不會追責求償。肖先生說：「這麼一來，那些牌友還真的又開始慢慢接受了我母親。」不少人認為，有了這份承諾，「心裡少了一些顧慮」。

肖先生認為，老人高齡還有人願意陪她玩、陪她開心，「應該感謝這些人，出了問題為啥要找別人麻煩呢」。他將免責卡照片發布到社群平台後，一天多就吸引超過百萬瀏覽，許多網友留言支持「老有所樂」，也有人分享家中長輩類似情況。

不過，也有網友質疑，沒有親筆簽名與公證的免責卡「一點用都沒有」。對此，肖先生表示認同部分看法，坦言之後會改為兄妹四人親筆簽名，以表達更明確態度。

針對免責承諾是否具法律效力，陝西恆達律師事務所高級合夥人趙良善指出，相關效力須視情況判定。依中國「民法典」第506條規定，預先免除人身損害責任的條款無效，但第1176條「自甘風險規則」則可能適用。

趙良善表示，若老人心智正常、自願參與活動，且麻將館已盡到風險提示、環境安全與緊急救助義務，當事人因自身舊疾突發意外，相關風險由本人承擔的約定，可被認定合法有效。不過，家屬之間的免責文件，「僅能證明當事人知曉活動風險」，無法免除麻將館依法應負的安全保障責任。

他強調，若意外與場館設施缺陷、管理疏失或救助延誤有關，麻將館仍須依法承擔侵權賠償責任，「相關免責約定則不具備法律效力」。