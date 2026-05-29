我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貝佐斯藍源火箭「熱試車測試」爆炸 火球直衝天際無傷亡

馬英九基金會提告王光慈 王母公開信曝光：舉報霸凌 司法救濟

武漢鴨棚被沖垮 千隻鴨順河漂流 逃生畫面「黑壓壓」

中國新聞組／北京29日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
大批鴨子漂浮河面，不少鴨子自行游上岸邊，甚至有市民在岸邊打撈。(取材自極目新聞)
大批鴨子漂浮河面，不少鴨子自行游上岸邊，甚至有市民在岸邊打撈。(取材自極目新聞)

湖北武漢近日受強降雨影響，河流水位快速上漲，竟出現上千隻鴨子順著湍急水流一路漂流的景象，引發網友熱議。

極目新聞報導，武漢市民翟女士26日下午在東西湖府河岸邊拍攝影片時，意外目擊大批鴨群漂浮河面。她表示，當時看到成群鴨子隨水漂流，「場面非常震撼」。影片曝光後迅速引發關注。

27日下午，記者前往府河大堤時，現場已未見鴨群蹤影。不過，附近環衛工人透露，自26日上午開始，就陸續有大量鴨子從上游漂下來，「估計有1000多隻」。他推測，應是孝感一帶養殖戶飼養的麻鴨，因河水暴漲沖垮鴨棚，鴨子才順流而下。

環衛工人說，當天府河水流特別湍急，成群鴨子一路往府河大橋方向漂去，「從上午到傍晚，成群結隊地漂過，在水面上黑壓壓一片，場面十分壯觀」。

另有網友段女士表示，26日下午5時左右，她帶著孩子在黃陂區南湖村幸福長堤附近遊玩時，也看到大批鴨子漂來，不少鴨子還自行游上岸邊，甚至有市民在岸邊打撈。

相關影片在短影音平台流傳後，不少網友留言感嘆養殖戶損失慘重，「這鴨子估計要到上海去了」、「養鴨子的人估計要傷心死」。

據了解，近期強降雨導致武漢境內重要支流及中小河流水位快速上升，府澴河武漢段一天內水位上漲近5公尺。武漢市防汛抗旱指揮部提醒民眾，切勿前往河道、湖泊、水庫及溝渠等水域岸邊垂釣戲水，以免發生危險。

大批鴨子漂浮河面，不少鴨子自行游上岸邊，甚至有市民在岸邊打撈。(取材自極目新聞)
大批鴨子漂浮河面，不少鴨子自行游上岸邊，甚至有市民在岸邊打撈。(取材自極目新聞)

武漢

上一則

杭州公園黑科技 1天抓7000隻蚊子 網友「想買1個放家裡」

下一則

「買路財」風波延燒 稻城亞丁景區停收擺渡車費用

延伸閱讀

城門下的鴨子與一座城的味道

城門下的鴨子與一座城的味道
「鞋襪濕怎上課」 湖北環衛工雨中背50學生蹚水過馬路

「鞋襪濕怎上課」 湖北環衛工雨中背50學生蹚水過馬路
中國多地暴雨成災 重慶已釀1死17人失聯

中國多地暴雨成災 重慶已釀1死17人失聯
湖南爆洪災 村民在橋邊發現遇難者 守候遺體2天結善果

湖南爆洪災 村民在橋邊發現遇難者 守候遺體2天結善果

熱門新聞

中方疑似派出隱藏身分的解放軍情報人員裝扮成國宴服務生，利用貼身端茶倒水的機會進行近距離監控。（截圖自Ｘ平台）

川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物

2026-05-21 09:30
「興‧泉滴水湖泳渡挑戰賽」的直播畫面。（取材自微博）

提醒被斥鬧事…上海泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀

2026-05-25 09:30
涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
殲-10CE性能相當優越。(取材自看看新聞Knews )

傳聞是真的…央視：中國殲10CE輾壓歐洲2款頂尖戰機

2026-05-21 02:25
川普兒媳賴拉近日在節目上再回憶中國行，讓她在中國快速圈粉。（視頻截圖）

川普兒媳再讚中國行「太多太酷東西」 嘆美歷史才250年

2026-05-22 09:30
中國外交部發言人郭嘉昆。（中國外交部網站）

美海軍部稱「對台軍售暫緩」中國外交部發聲了

2026-05-22 09:27

超人氣

更多 >
華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了

華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了
異軍突起 這幾所大學畢業生 就業率達9成以上

異軍突起 這幾所大學畢業生 就業率達9成以上
指控川普性侵獲判賠500萬 女作家卡洛爾遭司法部調查

指控川普性侵獲判賠500萬 女作家卡洛爾遭司法部調查
綠卡面談開始問為何沒回母國申請？律師提建議

綠卡面談開始問為何沒回母國申請？律師提建議
華人留學生陷就業超級地獄 被迫申博避失業潮

華人留學生陷就業超級地獄 被迫申博避失業潮