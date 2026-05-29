武漢鴨棚被沖垮 千隻鴨順河漂流 逃生畫面「黑壓壓」

大批鴨子漂浮河面，不少鴨子自行游上岸邊，甚至有市民在岸邊打撈。(取材自極目新聞)

湖北武漢 近日受強降雨影響，河流水位快速上漲，竟出現上千隻鴨子順著湍急水流一路漂流的景象，引發網友熱議。

極目新聞報導，武漢市民翟女士26日下午在東西湖府河岸邊拍攝影片時，意外目擊大批鴨群漂浮河面。她表示，當時看到成群鴨子隨水漂流，「場面非常震撼」。影片曝光後迅速引發關注。

27日下午，記者前往府河大堤時，現場已未見鴨群蹤影。不過，附近環衛工人透露，自26日上午開始，就陸續有大量鴨子從上游漂下來，「估計有1000多隻」。他推測，應是孝感一帶養殖戶飼養的麻鴨，因河水暴漲沖垮鴨棚，鴨子才順流而下。

環衛工人說，當天府河水流特別湍急，成群鴨子一路往府河大橋方向漂去，「從上午到傍晚，成群結隊地漂過，在水面上黑壓壓一片，場面十分壯觀」。

另有網友段女士表示，26日下午5時左右，她帶著孩子在黃陂區南湖村幸福長堤附近遊玩時，也看到大批鴨子漂來，不少鴨子還自行游上岸邊，甚至有市民在岸邊打撈。

相關影片在短影音平台流傳後，不少網友留言感嘆養殖戶損失慘重，「這鴨子估計要到上海去了」、「養鴨子的人估計要傷心死」。

據了解，近期強降雨導致武漢境內重要支流及中小河流水位快速上升，府澴河武漢段一天內水位上漲近5公尺。武漢市防汛抗旱指揮部提醒民眾，切勿前往河道、湖泊、水庫及溝渠等水域岸邊垂釣戲水，以免發生危險。