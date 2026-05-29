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「買路財」風波延燒 稻城亞丁景區停收擺渡車費用

中國新聞組／北京29日電
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甘孜州發展和改革委員會28日發布通告表示，稻城亞丁景區暫停收取景區觀光車及電瓶車...
甘孜州發展和改革委員會28日發布通告表示，稻城亞丁景區暫停收取景區觀光車及電瓶車交通運輸服務費用。（取材自微信）

四川稻城亞丁景區「圈占省道、強制搭乘擺渡車收費」爭議持續延燒。甘孜州發展和改革委員會28日發布通告表示，暫停收取景區觀光車及電瓶車交通運輸服務費用。

▲ 影片來源：YouTube＠AlbertGomez-f8p（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

新黃河報導，官方通告指出，按照文化和旅遊部通報亞丁景區擺渡車問題整改要求，從5月29日起，暫停收取稻城亞丁景區觀光車及電瓶車交通運輸服務費用。待成本監審工作完成後，再根據法定程序調整收費標準。

甘孜州發展和改革委員會並強調，此次措施屬於景區整改工作的一部分。

事件源於有自駕遊博主日前發布維權影片，指前往稻城亞丁景區途中，被要求購買每人120元(人民幣，下同)往返擺渡車票，才能進入通往景區的省道S462路段。博主當場質疑，「這是公共省道，不是景區專屬道路」，並要求景區出示合法封路及收費文件，相關影片隨後在網路引發熱議。

爭議曝光後，景區曾下調票價，將原120元觀光車票降至96元、70元遊覽車票降至56元，但外界質疑核心問題並非票價高低，而是景區是否有權封閉公共省道並強制收費。

報導指出，涉事S462省道亞丁景區段屬公共交通道路，日常養護及維修資金由地方財政負擔。根據相關規定，公共省道屬公共交通資源，「任何單位和個人不得擅自設卡攔截、非法收費」。

此外，文化和旅遊部今年4月也曾點名包括稻城亞丁在內的部分景區，存在擺渡車設置不合理、收費偏高及變相強制消費等問題，要求限期整改。當地文旅及交通部門目前已介入調查，並表示將適時公布結果。

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