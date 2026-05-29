有8000萬才能看房？杭州豪宅「驗資」催生1888元代辦生意

頂級豪宅利用驗資門檻來篩選客戶。(取材自第一財經)

杭州頂級豪宅市場近期出現新的「門檻生意」。在部分項目要求出示3000萬至8000萬元資產證明才能進場看房的背景下，圍繞「驗資資格」的代辦服務開始在二手平台出現，有人以最高2388元(約352美元)替客戶跑腿驗資，甚至連售樓處贈送的帆布包，也被貼上8000萬門檻的標籤轉售，成為樓市新話題。

第一財經報導，所謂「驗資」，並非傳統銀行凍資，而是豪宅銷售用於判斷客戶資質的一種篩選方式。客戶需向銷售展示存款、基金、股票或股權等資產證明，確認具備購買能力後，才能進入樣板間參觀或進一步溝通。

以近期熱度較高的杭州望天際項目為例，10天前該盤上調驗資標準：296平方米戶型維持3000萬元，386平方米升至5000萬元，而506平方米以上戶型則需8000萬元驗資。這一數字刷新杭州樓市最高紀錄，也使得「代驗資」需求在網絡平台迅速浮現。

在二手平台上，一則標價1888元的幫驗資服務顯示已有上千次瀏覽。賣家介紹，可協助客戶預約銷售、陪同到場完成驗資流程，如需8000萬元檔位則需額外加價500元，最高收費2388元。

報導指出，業內人士表示，驗資門檻上調與近期看房客流激增有關。「實景示範區開放後，短時間內客戶集中到訪，現場接待壓力很大，因此通過提高門檻來控制節奏。」該售樓處一名銷售表示，驗資上調後一天僅接待3組客戶，「這種服務節奏在頂級豪宅項目裡才算正常」。

目前杭州「豪宅六小龍」幾乎均設置了不同等級的驗資標準，其中，奧映世紀項目需驗資600萬元；萬潮玖序普通戶型驗資1000萬元、大戶型驗資2000萬元；濱杭傳麒府普通戶型驗資2000萬元、大戶型驗資3800萬元；棲湖雲莊則需驗資3000萬元。

在「驗資」之外，售樓處帆布包意外走紅。原本作為看房贈品的藍色帆布袋，被部分網友稱為「8000萬門檻包」，甚至有人在二手平台以約600元轉售，並在社交平台引發討論。