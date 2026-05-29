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中國女性愈來愈愛穿男裝 認為價低質優、版型更友好

中國新聞組／北京29日電
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中國的女性消費者購買男裝的現象愈來愈普遍。(視頻截圖)
中國的女性消費者購買男裝的現象愈來愈普遍。(視頻截圖)

夏天整理衣櫃時，可欣突然發現一件事：自己衣櫃裡的男裝，已經悄悄多過女裝。那些原本只是試著買來的襯衫與短褲，如今成了她最常穿的日常衣物。在小紅書上，「男裝女穿」相關內容已超過21萬條，不少網友分享時都提到同樣原因：價格更低、品質更穩定、版型更友好。

BBC中文網報導，可欣回憶，轉變大約從2023年底開始。最初只是刷到直播間一句話：「女生自己穿的話，買小一碼就可以。」隨後越看越多男裝直播，她開始注意到，男裝更少談顯瘦，反而更強調布料與做工。「我就想試試看，結果真的比較好穿。」她說。

第一件男裝短袖下單後，體驗出乎意料。她形容，布料比過去三倍價格的女裝更厚、更透氣。之後，她開始持續購買，身邊也有越來越多女性加入同樣選擇。

與此同時，女裝尺碼問題也不斷被討論。有網友發現，一些標註XL的女裝實際偏小，甚至出現「瘦博主試穿仍緊繃」的情況。部分商家甚至建議「168公分女性體重45公斤以下才適合S碼」，60公斤以上就被標為2XL。但據2022年中國居民身高體重數據顯示，中國女性平均體重為59.8公斤。

身高1米7的律師李女士表示，她長期在中國購買不到合身女裝，「我一進店就找XL或2XL。」她說，直到去歐洲生活，才第一次感受到M碼也能正常穿。李女士說：「中國女裝好像都不給肩寬的人做衣服一樣。」

報導指出，一名服裝設計師王女士指出，不管是尺碼還是質量問題，都與近年服裝市場寒冬密切相關。新冠疫情後，中國服裝行業規模縮減約三分之一，品牌在壓縮成本時，首先削減的是設計與版型調整。

她表示，一些品牌直接採用東南亞版型，但未針對中國人體型修正導致尺碼偏差。「這個版其實根本不是給中國人設計的，品牌買來之後懶得調整，那就去調整消費者。」

她也指出，女裝市場長期以「顯瘦審美」為主，小尺碼更容易批量生產，而大尺碼因身形差異大，開發成本更高，在商業上常被忽略。

伊朗戰爭3個月後，樣品布源頭工廠全線漲價的消息傳遍各個廠家。這意味著一件衣服成本可能上漲30至50元人民幣。王女士說，這會進一步壓縮衣服其他成本，今年的衣服可能比以前更薄。

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