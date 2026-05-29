百萬粉絲邊牧被人順走、轉賣180元 主人誓報「殺犬之仇」

「鋤頭」旅行照片。（取材自極目新聞）

近期，河南 商丘一支擁有百萬粉絲的網紅邊牧犬「鋤頭」被一對陌生男女順走，並以180元（人民幣，下同，約26.58美元）轉賣掉，「鋤頭」慘遭狗販子宰殺，引發關注。狗主人郭先生在發現狗丟失後，曾懸賞5000元找狗。郭先生已經報警，並向警方提交能證明狗價值的材料，警方也已經行政立案了。

極目新聞報導，郭先生表示，「我會走正常的法律程序，為『鋤頭』討回公道，並且不接受和解。」

郭先生表示，「鋤頭」是一隻邊牧，他於2017年在路邊看到有人賣狗，覺得其中一隻邊牧可愛，便以2000多元的價格買下，養了快9年。「因為牠經常跟著我父親幹農活，我便給它取名『鋤頭』。」郭先生說，後來他開始做旅行博主，在五、六年時間裡一直帶著「鋤頭」到處旅行。郭先生的帳號因記錄一人一狗自駕旅行積累了百萬粉絲，很多人因為「鋤頭」關注他的帳號。

據報導，郭先生稱，5月11日，父親帶著「鋤頭」下地幹活，狗就守在車邊。等父親想起來喚狗，發現狗不見了。家人報警後，也自行找了多日，但一直找不到「鋤頭」。「我也沒有心思自駕，便訂了從土耳其 回國的機票。」郭先生說，回到老家後，他調取監控發現，「鋤頭」被一對騎電動車的男女在一斷頭路處強制帶上電動車，藏在電動車擋風被中帶走。「我的狗平時非常乖巧，也不咬人，每個人都可以摸牠，但牠不會隨意跟陌生人走。」他說。

26日，郭先生在其他村莊找到了將狗帶走的男子，帶警察上門時，該男子稱，自己以為「鋤頭」是沒人要的，便以180元的價格賣掉。郭先生當即打電話給狗販子，得知狗已經於14日被宰殺。確認「鋤頭」沒了，郭先生氣得渾身發抖，無法接受這個結果。他認為這名男子偷走了他的狗，當即報警。當天，郭先生收到了警方的行政立案通知書。郭先生稱，他的狗隨身佩戴有定位器，所以對方以為「鋤頭」是沒有人要的說法並不成立。

報導稱，郭先生表示，目前他的訴求就是正常走法律程序，不接受調解，他也向警方提交了能證明狗價值的材料，這些材料主要包括買狗以及養狗的各項開銷，以及「鋤頭」在網路上創造的商業價值。後期，會繼續向對方追責。